古早味製法！北農限定3種端午粽 狂銷19萬粒

時序將進入端午，北農推出限定檔期的3種粽子，不僅遵循古早味製法，更有產銷履歷的花生，同時為了擴大多元通路，也與網路、YouTube等直播行銷，截至目前銷售19萬粒，目標21萬粒，預計今年成長達3成。

北農介紹，限定端午檔期的粽子，共有古早粽、素食的麻香猴菇粽，以及產銷履歷花生粽3種。古早粽遵循傳統北部粽製作方法，嚴選含水量較低的優質長糯米，更能凸顯米粒的Q彈口感，經篩選、洗淨、浸泡、炊煮至8到9分熟，並搭配金鉤蝦、魷魚、栗子、香菇、蛋黃、花生、油蔥酥等佐料。

產銷履歷的花生粽則是由北農嚴選虎尾鎮農會虎霸王花生，主要原料為米、花生、香菇、來自雲林的豬肉、栗子、蝦米、及現炒的油蔥酥等，用料實在。同時也為滿足素食者的需求，北農也推出素食口味的麻香猴菇粽，濃郁麻油完美包裹Q彈糯米。

北農表示，近年擴大多元通路銷售，包括數位通路的YouTube、直播主等KOL、網紅與團購通路來提升業績YouTube直播，預計4月30日晚間7點開播，希望透過多元通路將味道獨特、美味可口、薄利多銷的熱銷肉粽分享給消費者。