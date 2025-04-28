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古早味製法！北農限定3種端午粽 狂銷19萬粒
時序將進入端午，北農推出限定檔期的3種粽子，不僅遵循古早味製法，更有產銷履歷的花生，同時為了擴大多元通路，也與網路、YouTube等直播行銷，截至目前銷售19萬粒，目標21萬粒，預計今年成長達3成。
北農介紹，限定端午檔期的粽子，共有古早粽、素食的麻香猴菇粽，以及產銷履歷花生粽3種。古早粽遵循傳統北部粽製作方法，嚴選含水量較低的優質長糯米，更能凸顯米粒的Q彈口感，經篩選、洗淨、浸泡、炊煮至8到9分熟，並搭配金鉤蝦、魷魚、栗子、香菇、蛋黃、花生、油蔥酥等佐料。
產銷履歷的花生粽則是由北農嚴選虎尾鎮農會虎霸王花生，主要原料為米、花生、香菇、來自雲林的豬肉、栗子、蝦米、及現炒的油蔥酥等，用料實在。同時也為滿足素食者的需求，北農也推出素食口味的麻香猴菇粽，濃郁麻油完美包裹Q彈糯米。
北農表示，近年擴大多元通路銷售，包括數位通路的YouTube、直播主等KOL、網紅與團購通路來提升業績YouTube直播，預計4月30日晚間7點開播，希望透過多元通路將味道獨特、美味可口、薄利多銷的熱銷肉粽分享給消費者。
北農也說，昨天與跟網路直播Halo-Mavis國際連線合作，短短不到一小時創下55萬觀看人次，更售出1.4萬顆端午粽。截至今天，已銷售約19萬粒，打破去年16.5萬粒，可望挺進目標21萬粒，預計今年成長達3成。
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