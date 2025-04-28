快訊

北市抽驗茶葉、花草茶逾1成殺蟲劑超標 衛生局：立即下架

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

聽新聞
0:00 / 0:00

十分瀑布延長開放時間 夏日追瀑賞虹更從容

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
十分瀑布園區自5月至9月間延長開園時間。圖／新北市觀旅局提供
十分瀑布園區自5月至9月間延長開園時間。圖／新北市觀旅局提供

迎接夏季旅遊旺季，新北市觀旅局宣布，自5月1日至9月30日，「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，開放時段調整為上午9時至下午6時，下午5時30分為最後入園時間。觀旅局表示，希望透過延長開放，讓遊客有更多時間漫遊瀑布美景，體驗山林綠意與自然魅力。

被譽為「台灣尼加拉瀑布」的十分瀑布，高達20公尺、氣勢磅礡的垂簾型瀑布，在陽光照射下經常折射出夢幻彩虹，成為國內外旅客追瀑與打卡的熱點。觀旅局推薦，親子家庭與無障礙旅遊族群，可從十分遊客中心前方道路出發，步行約15分鐘即可抵達瀑布入口。「十分友善步道」以平緩坡道取代階梯，無論長輩使用輪椅，或是家長推嬰兒車，都能輕鬆暢遊。

觀旅局說明，沿途設有多個休憩平台，兼具休憩與環境教育功能。旅客也可選擇從遊客中心後方出發，經由「四廣潭吊橋」與「觀瀑吊橋」進入園區，沿途可欣賞基隆河與月桃寮溪交會的河谷景緻。特別是「觀瀑吊橋」，可與平溪線火車近距離對望，是遊客必拍的熱門景點，時常可捕捉到火車呼嘯而過的精彩畫面。

觀旅局指出，欣賞完壯麗的十分瀑布後，還可順遊十分老街與十分車站。老街緊鄰鐵道，「火車門前過」的經典景象深受遊客喜愛。沿著平溪線鐵道，還能探訪望古、嶺腳、菁桐等小站秘境：望古瀑布僅需步行約10分鐘即可抵達，環境幽靜清新；嶺腳車站附近可漫步古道，造訪嶺腳瀑布，感受在地文化；菁桐車站則保留了日式木造建築風貌，旁邊的選洗煤廠遺址，為旅程增添濃厚的歷史氛圍。

觀旅局提醒，現在正是親近山林與擁抱自然的最佳時機，無論是親子出遊、長輩踏青，還是背包客探訪山城秘境，平溪線沿線美景與故事，都將為旅程增添難忘回憶。更多資訊可至「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

觀瀑吊橋全平溪線上可與火車平行對望的吊橋。圖／新北市觀旅局提供
觀瀑吊橋全平溪線上可與火車平行對望的吊橋。圖／新北市觀旅局提供
望古瀑布清澈的水潭彷如世外桃源。圖／新北市觀旅局提供
望古瀑布清澈的水潭彷如世外桃源。圖／新北市觀旅局提供
菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。圖／新北市觀旅局提供
菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。圖／新北市觀旅局提供

吊橋 平溪

延伸閱讀

世界露營大會揭幕 睽違34年重返新北秀多元文化

水源區違規露營惹議 新北：金溪、茄冬潭已由中央處理

大溪頭寮草嶺溪水岸11月啟用 串兩蔣園區新親水遊憩樂

陽明山不只海芋、繡球花！瀑布就在你腳下 朝聖最新「草山觀瀑吊橋」 還有「3處活動平台」新開放

相關新聞

新北台1線高架橋防蝕工程 施工期分階段封閉交通

新北市養工處辦理台1線高架橋防蝕塗裝工程，預計自5月1日起至7月29日止，每日夜間10時至翌日清晨5時，將分區、分階段封...

古早味製法！北農限定3種端午粽 狂銷19萬粒

時序將進入端午，北農推出限定檔期的3種粽子，不僅遵循古早味製法，更有產銷履歷的花生，同時為了擴大多元通路，也與網路、Yo...

十分瀑布延長開放時間 夏日追瀑賞虹更從容

迎接夏季旅遊旺季，新北市觀旅局宣布，自5月1日至9月30日，「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，開放時段調整為上午9時至...

龍山寺啟用軟式太陽能發電 每年可省逾5000多度電

「台北淨零101」計畫今天於艋舺龍山寺舉辦「彩色直立式太陽能啟用揭幕典禮」，這也是計畫中綠色宮廟代表，市長蔣萬安今天出席...

國定古蹟龍山寺實踐環保 導入太陽能板創電

響應2050淨零排放，國定古蹟艋舺龍山寺在護廊旁建築裝上直立式太陽能板，今天在台北市長蔣萬安見證下啟用，預計每年發電達5...

北市「這區」老舊管線多恐釀天坑 議員籲：加速巡檢

台北市汙水管老舊，恐有道路塌陷成天坑的隱憂。台北市議員林延鳳指出，目前北市汙水管總長2768公里，20年以上的管線就達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。