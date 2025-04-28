十分瀑布延長開放時間 夏日追瀑賞虹更從容

迎接夏季旅遊旺季，新北市觀旅局宣布，自5月1日至9月30日，「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，開放時段調整為上午9時至下午6時，下午5時30分為最後入園時間。觀旅局表示，希望透過延長開放，讓遊客有更多時間漫遊瀑布美景，體驗山林綠意與自然魅力。

被譽為「台灣尼加拉瀑布」的十分瀑布，高達20公尺、氣勢磅礡的垂簾型瀑布，在陽光照射下經常折射出夢幻彩虹，成為國內外旅客追瀑與打卡的熱點。觀旅局推薦，親子家庭與無障礙旅遊族群，可從十分遊客中心前方道路出發，步行約15分鐘即可抵達瀑布入口。「十分友善步道」以平緩坡道取代階梯，無論長輩使用輪椅，或是家長推嬰兒車，都能輕鬆暢遊。

觀旅局說明，沿途設有多個休憩平台，兼具休憩與環境教育功能。旅客也可選擇從遊客中心後方出發，經由「四廣潭吊橋」與「觀瀑吊橋」進入園區，沿途可欣賞基隆河與月桃寮溪交會的河谷景緻。特別是「觀瀑吊橋」，可與平溪線火車近距離對望，是遊客必拍的熱門景點，時常可捕捉到火車呼嘯而過的精彩畫面。

觀旅局指出，欣賞完壯麗的十分瀑布後，還可順遊十分老街與十分車站。老街緊鄰鐵道，「火車門前過」的經典景象深受遊客喜愛。沿著平溪線鐵道，還能探訪望古、嶺腳、菁桐等小站秘境：望古瀑布僅需步行約10分鐘即可抵達，環境幽靜清新；嶺腳車站附近可漫步古道，造訪嶺腳瀑布，感受在地文化；菁桐車站則保留了日式木造建築風貌，旁邊的選洗煤廠遺址，為旅程增添濃厚的歷史氛圍。