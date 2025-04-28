龍山寺啟用軟式太陽能發電 每年可省逾5000多度電

「台北淨零101」計畫今天於艋舺龍山寺舉辦「彩色直立式太陽能啟用揭幕典禮」，這也是計畫中綠色宮廟代表，市長蔣萬安今天出席活動表示，龍山寺是全台灣最具指標性公廟，太陽能板更是「傳統的寺廟跟科技智慧結合」，預計每年可省下逾5000多度電、減少3000公斤碳排放。

蔣萬安今天出席龍山寺太陽能啟用揭幕典禮，會前媒體詢問其關於426國民黨主席朱立倫喊出要罷免賴清德總統、跨年勞工墜樓事件等問題，蔣均未回應，媒體原先待活動結束要繼續追問，不過蔣入廟參觀後，未回到正門，改從側門離去，態度相當低調。

市府從去年開始啟動「台北淨零101」計畫希望3年內完成101個綠建築示範場域，朝淨零減碳目標邁進，蔣萬安表示，龍山寺是全台灣最具指標性公廟，更率先在全國使用軟式太陽能，透過發電結合儲能系統，每年可以節省3000公斤的碳排放，讓傳統公廟融入永續的新思維。

蔣萬安指出，台北市是全台第一個有「淨零排放管理自治條例」地方政府，市府也積極推動綠運輸，Ubike前30分鐘免費、1200交通月票也收到效果讓25%轉換使用大眾運輸，未來包含6條捷運正興建，年底更要在公有停車場建置1600座電動車充電樁，持續朝淨零碳排目標邁進。

此外，蔣也提到，艋舺公園改造工程已於上周決標，預計6月動工、明年7月完工，將規畫以人為本、更明亮通透的環境，結合捷運站及公車站，希望能帶來人潮與商機，帶動地方發展。