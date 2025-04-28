北市「這區」老舊管線多恐釀天坑 議員籲：加速巡檢

台北市汙水管老舊，恐有道路塌陷成天坑的隱憂。台北市議員林延鳳指出，目前北市汙水管總長2768公里，20年以上的管線就達1086公里，且巡檢也只有做到2成，尤其士林北投老舊管線居多，呼籲市府應盡速作業。衛工處回應，目前先以老舊大管線為主，後續加強作業。

林延鳳表示，台北市汙水管接管位居全國之冠，但也因為早期開始施作，導致老舊嚴重，過半的管線都已超過使用年限的一半。監察院就曾在2019年提出報告示警，包含現行道路養護制度跟不上車輛輾壓破壞，平時的養護及建置資料不足等。

她說，2023年的南京西路、今年4月12日士林區文林路與美崙街交叉口天坑事件，都是相關原因導致。

林延鳳說，根據資料顯見，北市12行政區超過40年的汙水管超過100多公里，士林北投比例更高，但是會發生天坑的不是只有40年以上管線，畢竟，南京西路的天坑管線也才19年，因此若以20年以上的管線去統計，長度更達1086公里。

林延鳳說，台北市汙水管總長度為2768公里，目前只有檢視2成左右，若以計畫分期、預計119年完成檢視，「現在時間過一半還只有2成，這樣檢視速度應該要多久？才能將老舊管線、圖資都更新？」

衛工處回應，從108年啟動檢視計畫，發現汙水管中大管線由於埋深4到7公尺，只要銜接等問題就會造成嚴重坍陷，因此策略會先以大管線、老舊的為主，同時，也因為管線仍在運作，因此需要夜間倒排再檢視，作業會稍微慢些，但後續有經驗相信會愈做愈快。