國定古蹟龍山寺實踐環保 導入太陽能板創電

響應2050淨零排放，國定古蹟艋舺龍山寺在護廊旁建築裝上直立式太陽能板，今天在台北市長蔣萬安見證下啟用，預計每年發電達5900度，相當於每年減碳3000公斤。

台北市政府與台北市商業會合作，在去年啟動「台北淨零101」計畫，要以3年時間在14個場域完成101項淨零示範項目，其中位於龍山寺的項目在今天正式啟用。

蔣萬安致詞表示，龍山寺有近300年歷史，是全國最具指標性的宮廟，今天又率全國宮廟之先導入直立式太陽能板創電，示範文化資產如何融入永續新思維，搭配儲能系統，預計每年可以發電約5900餘度、減碳3000公斤。

蔣萬安提及，龍山寺前的艋舺公園改造工程已在近期決標，預計今年6月動工、明年7月完工，打造以人為本、明亮通透的親水廣場，並結合捷運站及公車候車亭，相信能帶來更多人潮及商機，幫助在地活絡發展。

龍山寺董事長黃書瑋說，龍山寺響應2050淨零排放不遺餘力，從2000年開始推動不燒金紙，到今天實踐傳統寺廟與科技智慧的結合，未來將持續秉持永續精神，為社會及環境盡一份心力。

台北淨零101計畫主持人曾冠智表示，感謝龍山寺及市政府支持，從今天起龍山寺就是台北市響應環保的重要指標，未來光明燈將是用綠能點的。