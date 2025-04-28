淡海輕軌二期計畫再送政院 先期工程決標下半年開工
淡海輕軌二期計畫改走河岸方案，交通部2月已將修正計畫意見送回新北，新北4月21日再度提報行政院審議；同時新北捷運局啟動先期工程，招標預算4.62億日前順利決標發包，預計下半年開工，有效縮短約1年的捷運施工時間。
新北捷運局長李政安說，淡海二期先期統包工程，主要改善中正路32巷至中正路二段51巷間的道路改善、道路拓寬、管線遷移及二期路網軌道鋪設等工程，提早排除捷運主體工程施工的障礙，避免施工影響淡江大橋通車後車流，有效縮短淡海輕軌第二期施工約1年的時間。
新北捷運工程局補充，淡海輕軌藍海線第一期已於2020年11月15日營運通車；淡海輕軌二期原本規劃行經老街，因地方民意歧見，新北市府接手後多次與地方溝通，2020年獲得共識改採河岸方案，歷時3年半8次提報交通部修正計畫，終於審查通過，接續送行政院審議，目前已第3次提報，盼中央審議能盡速核定，讓淡海輕軌第二期順利興建，並在行政院核定後5年完工。
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