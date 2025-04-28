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新北貢寮田寮洋自創品牌信鳥到站 新品羽豐米蛋捲上市

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市貢寮區田寮洋「信鳥到站」品牌推出「羽豐米蛋捲」，即日起至5月世界候鳥日前購買享優惠 。圖／新北市農業局提供
新北市貢寮區田寮洋「信鳥到站」品牌推出「羽豐米蛋捲」，即日起至5月世界候鳥日前購買享優惠 。圖／新北市農業局提供

新北市貢寮區田寮洋農民友善耕作稻田，自創品牌信鳥到站「羽豐米」打響名號，今年推出「羽豐米蛋捲」開創新商機。新北市農業局號召民眾支持地方保育商品，即日起至世界候鳥日5月10日，預購3桶享優惠價，購買4桶再加贈小環頸鴴杯墊。

新北農業局表示，貢寮田寮洋地區是候鳥秋季南遷度冬抵達台灣的第一站，也是候鳥春季北返繁殖地前最後的補給站，因此輔導在地農友友善耕作，營造多樣的棲地類型，候鳥種類豐富。鳥類線上資料庫eBird顯示，田寮洋鳥種紀錄目前已達367種，全台第一。

候鳥北返潮來臨，田寮洋鷸鴴家族鳥種比例較增加，小環頸鴴、高蹺鴴、鷹斑鷸、田鷸、小辮鴴等，都是田寮洋常見嬌客。台灣冬季較少見稀有過境鳥長趾濱鷸、尖尾濱鷸、丹式濱鷸、黃頭黃鶺鴒、跳鴴，春天在田寮洋也有機會看到。

人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞說，田寮洋插秧期較其他地區晚，目前秧苗較小，春候鳥棲息田間時較易被民眾觀察到。國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書，列為全球易危（VU）的尖尾濱鷸，列為近危（NT）紅胸濱鷸都曾現蹤田寮洋，顯示候鳥在遷徙過程中路線的選擇，也與田寮洋具有多樣化及友善的棲息環境息息相關，為春季田寮洋增添許多不同的羽色。

農業局指出，在推動保育與支持在地農業發展的雙重目標下，除輔導農民友善耕作，也成立友善農產品牌「信鳥到站」，推出在地生產的「羽豐米」，讓生態與農業共榮。今年使用羽豐米磨製的米穀粉，搭配動物福利蛋製作「羽豐米蛋捲」，適合對麩質敏感的消費者，希望在滿足消費者對健康食品需求的同時，也能支持在地的友善農業和保育工作。

農業局長諶錫輝說，新北農業核心就是「健康」，民眾吃得健康、生物過得健康、農民做得健康。透過推動友善及有機耕作，融合棲地保育的概念使農業生產能達到雙贏，讓農業可以同時照顧農民、生物與消費者，用健康的羽豐米及羽豐米蛋捲擴大農地價值，促進農業永續及環境共好。

農業局呼籲民眾一起用行動支持田寮洋，羽豐米蛋捲每桶訂價260元，5月國際候鳥日前，一次購買3桶優惠價750元，購買4桶享優惠價1000元，加贈以台灣香杉製作的信鳥到站小環頸鴴杯墊」，相關資訊可上人禾環境倫理發展基金會網站查詢

不常在台灣見到的稀有大型冬候鳥寒林豆雁，也會在新北市貢寮區田寮洋現跡。圖／新北市農業局提供
不常在台灣見到的稀有大型冬候鳥寒林豆雁，也會在新北市貢寮區田寮洋現跡。圖／新北市農業局提供
新北市貢寮區田寮洋鳥種豐富，已觀察到鳥種達367種。圖／新北市農業局提供、郭俊麟攝影
新北市貢寮區田寮洋鳥種豐富，已觀察到鳥種達367種。圖／新北市農業局提供、郭俊麟攝影
國際自然保護聯盟紅皮書列為全球易危物種（VU）尖尾濱鷸，今年4月出現新北市貢寮區田寮洋。圖／新北市農業局提供、陳明芫攝影
國際自然保護聯盟紅皮書列為全球易危物種（VU）尖尾濱鷸，今年4月出現新北市貢寮區田寮洋。圖／新北市農業局提供、陳明芫攝影
國際自然保護聯盟紅皮書列為近危（NT）物種紅胸濱鷸，今年4月現蹤新北市貢寮區田寮洋。圖／新北市農業局提供、陳明芫攝影
國際自然保護聯盟紅皮書列為近危（NT）物種紅胸濱鷸，今年4月現蹤新北市貢寮區田寮洋。圖／新北市農業局提供、陳明芫攝影

消費者 農民

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