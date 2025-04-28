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新北新店碧潭東岸重招商 餐車市集先開張
新北新店碧潭餐飲遊憩區原營運合約2月期滿，等待新團隊進駐的空檔，觀旅局與經發局攜手，推出假日行動餐車市集，周六在碧潭吊橋西岸旁平台，周日在碧潭東岸廣場，衝刺水岸經濟。
新北市觀旅局長楊宗珉說，碧潭東岸二階餐飲遊憩空間招商案，本月23日完成開標作業，吸引3家廠商參與，將盡速完成審查，預計5月有初步結果，待完成程序營運團隊到位後，有信心打造更優質的餐飲與遊憩環境。
昨天碧潭風景區人氣不錯，勞工局辦潑水節吸引大量移工，也有遊客悠閒地散步、賞風景，遊憩區桌椅周邊有不少人聚集聊天。東岸停車場更是爆滿，車輛排隊等待入場。
市議員陳乃瑜表示，建議可加裝半固定式遮蔽裝置，提升碧潭東岸的美觀和舒適度，目前使用的透明塑膠布經過風雨後影響景觀，夏季高溫下，該區缺乏遮蔽裝置，這些都是要改善的方向。市府除了拚招商，也要先集中資源提升基礎設施，才能呈現特色、擴大商機。
遊客對碧潭東岸改造充滿期待，常到當地跑步的39歲廖姓男子認為，東岸的確需要更多活化，行動餐車只是暫時的解方，期待市府能找到有心經營的廠商，為長遠發展打下基礎。
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