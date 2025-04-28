新北瑞芳動物之家啟用 如山中教堂

新北市瑞芳動物之家昨啟用，設計參考國外收容所建築師意見，被稱為全國最夢幻動物之家。新北市長侯友宜說，瑞芳動物之家建物如美麗的教堂，內部著重動物舒適性，期望成為國內動物之家新標竿。

新北市動物保護防疫處表示，先前的瑞芳動物之家，是1990年間改善老舊建物設立，動保處2021年規畫原地拆除重建，工程總經費約1億260萬元，獲中央補助約4000萬元。啟用後可1次收容150隻犬貓，每年最大認養量約1000隻。

動保處說，瑞芳動物之家邀請美國收容所建築師Heather Lewis、台灣防止虐待動物協會人員，共同討論設計方向，除了收容功能，也融入生命教育理念，符合國際潮流。主建物2層樓分設行政辦公、接待空間，及貓舍、犬舍、認養互動區及運動場。

侯友宜昨和農業部動物保護司副司長陳中興、民代、動保團體等，共同為動物之家揭牌。

侯友宜說，瑞芳動物之家像是山裡美麗的教堂，環境一片翠綠，建物光明通透，動物之家收容環境是動物保護及福利的根本，設計理念以動物舒適性為出發點，動物保護意識與世界接軌。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸表示，樂見市府提供動物更符合動物福祉的居住環境，瑞芳動物之家導入犬貓入所、物資運送與民眾認養獨立動線，可有效降低動物之間干擾，提升身心穩定性與認養成功率。