磁磚雨隱憂 北市外牆安檢申報不到2成

台北市外牆剝落案每年逾百件，成為街頭的不定時炸彈。明年底前商業區、30年11樓以上建物需完成外牆安檢申報，但至今為止申報數不到2成，議員憂依目前進度恐需16年才完成。另，北市外牆剝落「累犯」多，5年超過2次以上外牆剝落的危險大樓有21棟。建管處允諾會重新清查。

市議員何孟樺調閱資料，依建築法都發局於2023年公告，商業區、30年以上逾11樓建築明年底前需完成外牆安檢申報。目前包括此公告、還有曾磁磚掉落未達11樓建物等，需安全診斷大樓2534棟，以大安區最多，目前僅完成475棟申報，比率不到2成。若以北市近2千棟大樓量來算，以過去平均一年93件速度，等同需花16年才能申報完成。

「很困難，不過持續努力當中。」建管處長虞積學坦言，速度應該加快，今年開始，北市府會依不同區段分級直接進到社區內輔導。

不過何孟樺也發現，已完成申報的老舊大樓，竟有高達57%需修繕，需修繕名單中，竟有列管時間長達4年之久，質疑市府疑行政怠惰，放任磁磚雨隱憂。

建管處坦言，因多數管理委員會存在資金不足或需籌編外牆修繕預算等情形，導致修繕期程較長。

「大家就是在賭不出事，市民提心吊膽」。何孟樺調閱資料也發現，北市外牆剝落「累犯」多，5年內超過2次以上危險大樓有21棟，多棟大樓一年內發生2次以上外牆剝落意外。

她說，北市某社區申請外牆拉皮，經費要600萬，市府僅補助240萬，每個住戶要出72萬，維修成本高，老公寓住戶難以負荷，針對有公安疑慮的老舊大樓，應該加碼補助，加速更新速度及誘因。

建管處表示，申報比率低困境，若明年底前未完成申報作業，將依「北市建築管理自治條例」第31-1條規定，處建物管理委員會、管理負責人或所有權人1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。為加速申報進度並提升申報率，近期將建築物依道路寬度分三類區間（70米以上、40至70米、30至40米），分區推動並加強重點輔導。