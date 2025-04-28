雙北公園設禁菸鈴 難抓現行犯

雙北公園陸續設置禁菸鈴，只要輕按，就會響起廣播，提醒民眾不要抽菸。但議員質疑，許多民眾不知有這項設施，加上稽查人力有限，按了也不會開罰，成效大打折扣，應有配套措施。

新北市表示，將增加委外巡檢人力，持續監測禁菸場所違規吸菸熱點；北市公園處說，將在市民反映菸害較多的公園優先安裝。

北市683座公園、293處綠地全面禁菸，市府去年在士林區前港公園設置禁菸鈴，按壓後30秒啟動廣播，提醒民眾公園禁菸。但試辦至今使用僅170次，加上查緝人力不到百人，若是偏遠地區，民眾檢舉通常要1小時後才有取締人員到達，癮君子常已不見蹤影，成效低落。

北市議員柳采葳說，禁菸鈴原意良好，但標示不清、按鈕難尋，使用次數偏低，有民眾不清楚禁菸鈴效果，竟以為會灑水。她直言，會在公園抽菸的人，多半不是不知道公園有禁菸令，而是缺羞恥心、公德心，怎能期待「羞恥鈴」廣播會有用。

柳采葳表示，市府連評估標準都未設定清楚，除應將禁菸鈴效果寫清楚，更要有配套，不要最後淪為笑話。

北市公園處說，將優先評估市民陳情反映較多的公園優先安裝，評估設置過程會尊重地方民意，前港公園的禁菸鈴解說文字較為死板，無法讓人直覺理解其意義。

至於設置地點偏僻，公園處解釋，原規畫要鄰近抽菸熱區，但為錯開熱區視線和按鈕位置，因此挑選在棚架柱位。有民眾認為不夠顯眼，不易發現，但也有人說，太接近人群聚集處，也會擔心與吸菸者起衝突。

新北市衛生局2021年起陸續在公園設禁菸鈴，已有27處，但對比禁菸公園綠地多達1千餘座，比例懸殊。新北衛生局坦言，禁菸鈴如同禁菸公告，加上新北幅員遼闊、稽查人力有限，難抓現行犯，但未來仍會持續設置，並鼓勵公所、里長、私人場域自行裝設。

曾按過廣播按鈕的民眾認為，成效不如預期，有些人一開始會被嚇到，廣播結束仍繼續在公園吸菸，建議可在吸菸率高的公車站及捷運站出口裝設；有民眾認為，應廣設吸菸區，抽菸不是羞恥的事，不要讓別人吸到二手菸就好。