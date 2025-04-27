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備戰世壯運！雙北組45+首長隊 蔣萬安、侯友宜一較高下

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世壯運開幕進入倒數，雙北市府也組成不同項目參賽，北市副市長林奕華今帶領市府各局處首長成軍的「Team Taipei」與議員洪健益、詹為元「人民公僕」對舉行壘球交流賽。記者洪子凱／攝影
世壯運開幕進入倒數，雙北市府也組成不同項目參賽，北市副市長林奕華今帶領市府各局處首長成軍的「Team Taipei」與議員洪健益、詹為元「人民公僕」對舉行壘球交流賽。記者洪子凱／攝影

世壯運開幕進入倒數，雙北市府也組成不同項目參賽，北市副市長林奕華今帶領市府各局處首長成軍的「Team Taipei」與議員洪健益、詹為元「人民公僕」對舉行壘球交流賽，由於首長隊年齡均超過45歲，也讓林一開賽就喊話對手「手下留情」，但比賽過程你來我往相當精彩。市府預告，屆時正賽雙北市府將由蔣萬安與侯友宜分別帶隊，將在球場一決高下。

身兼本日首長隊長林奕華開賽表示，首長隊每一個球員都45歲以上，很多局處首長都是因為這次活動才開始練慢跑，甚至每周還要從繁忙的公務行程抽出一兩次的空檔練習，但大家仍覺得非常有趣，還能增加團隊精神，「首長們為了世壯運也賣力拼搏」也希望對手今天能手留情。

擔任人民公僕隊教練、民進黨議員洪健益開場就喊話有「傭兵」，更向市府對嗆聲，「派兩三個厲害的就可以打贏他們了」。公僕隊隊員、國民黨議員詹為元也說，個世壯運的成敗就靠這一場，喊話場上決勝負。

比賽一開始首長隊由執委會執行長林哲宏擔任先發投手好球連發，第一局守下未掉分，雙方比賽過程中你來我往，雖然首長隊中間遇到掉分，不過比賽後半段展現韌性追分，而球隊中三位女性首長林奕華、社會局長姚淑文、原委會主委巴干．巴萬都有安打演出，表現亮眼。

市府也表示，慢速壘球賽事將於北市迎風河濱公園棒壘球場（D、E、G場地）舉行，民眾可免費進場觀賽，同時也預告正式賽會市長蔣萬安將會親自率隊參與45+混合組賽事，屆時更將與新北市長侯友宜在賽場上一決高下。

雙方比賽過程你來我往，雖然首長隊中間遇到掉分，不過比賽後半段展現韌性追分，而球隊中三位女性首長林奕華、社會局長姚淑文、原委會主委巴干．巴萬都有安打演出，表現亮眼。記者洪子凱／攝影
雙方比賽過程你來我往，雖然首長隊中間遇到掉分，不過比賽後半段展現韌性追分，而球隊中三位女性首長林奕華、社會局長姚淑文、原委會主委巴干．巴萬都有安打演出，表現亮眼。記者洪子凱／攝影
雙方比賽過程你來我往，雖然首長隊中間遇到掉分，不過比賽後半段展現韌性追分，而球隊中三位女性首長林奕華、社會局長姚淑文、原委會主委巴干．巴萬都有安打演出，表現亮眼。記者洪子凱／攝影
雙方比賽過程你來我往，雖然首長隊中間遇到掉分，不過比賽後半段展現韌性追分，而球隊中三位女性首長林奕華、社會局長姚淑文、原委會主委巴干．巴萬都有安打演出，表現亮眼。記者洪子凱／攝影

世壯運 北市府 林奕華 議員

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