新北龜吼漁夫市集重磅回歸 用餐區挑高面海提供全新體驗
新北市政府改建萬里區龜吼漁夫市集，今天重新開幕，並在4月28日至5月25日推出消費滿額抽獎活動。新北市長侯友宜說，新市集攤位面積約是舊漁市的1.5倍，設有戶外觀海平台，預估未來每年遊客人數240萬人次，為漁村帶來更多經濟效益。
新北市漁業處表示，市府推動「嗨漁港」計畫，2023年進行龜吼漁夫市集改建工程，拆除原本以貨櫃搭設的簡易市集，並在原址重建新市集。漁夫市集外觀以在地特產萬里蟹為意象，預料成為新的打卡地標。
侯友宜出席龜吼漁夫市集開幕儀式時說，新北市有豐富的漁業資源及特色漁港，龜吼漁港內不僅是萬里蟹品牌的發源地，也是在地漁村重要的經濟來源。
侯友宜表示，為了協助漁民銷售漁獲，發展漁港的多元功能，提供更舒適的消費環境，新的市集使用空間、攤位面積都加擴大，用餐區挑高面海，並設戶外觀海平台，讓遊客在購物與用餐之餘，也能欣賞海港美景，歡迎民眾來龜吼品嘗現撈美味。
萬里區漁會理事長林榮欽說，龜吼漁夫市集以漁民販售自家漁船捕撈的生鮮海產聞名，成為北海岸頗受歡迎的海鮮市集。新市集由漁會經營，將提供民眾最優質的服務。新市集的1樓設有32攤生鮮攤位，販售在地生鮮魚獲及漁產乾貨，並引進便利商店。2樓設有12個熟食攤位，提供現做海鮮料理，從熱炒、炭烤到清蒸通通都有，滿足饕客味蕾。
慶祝龜吼漁夫市集開幕，漁業處推出各式優惠活動，4月28日至5月25日消費單筆滿2000元（超商除外），即可向攤商索取抽獎券1張，有機會抽中價值3萬元的「開運招財黃金龜」。其他獎品包括薆悅酒店住宿券、在地店家紀念禮品等。
漁業處說，5月10、11日舉辦母親節活動，遊客在母親節限定拍照牆拍照打卡，並標註「龜吼與您溫馨五月天」，上傳至社群平台，就有機會抽中沐舍溫泉渡假酒店住宿券、下午茶優惠券及星巴克咖啡券等獎項。
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