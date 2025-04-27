水豚君彩繪公車啟航 環狀路線暢遊水豚君岩等7處景點

新北市「177瑞芳觀光公車」今天啟航，帶領民眾暢遊瑞芳7處景點，因為其中一處是水豚君岩，全車彩繪主題就是充滿童趣水豚君圖案。新北市長侯友宜邀請民眾搭乘，感受青春山海線魅力山城與海岸風光。

新北市交通處和負責營運的台北汽車客運公司，今天在瑞芳區民中心舉辦177瑞芳觀光公車啟航儀式。侯友宜和台北客運董事長李博文、立委廖先翔和新北市議員林裔綺等地方人士出席見證，期許新的路線公車，帶動地方觀光產業發展。

侯友宜說，瑞芳觀光公車使用「177」路線，是因為規畫「1」條路線串聯「７」處景點、「７」處轉運點，民眾可以在路線中的車站、停車場轉運點，接駁搭乘觀光公車，遊覽瑞芳各地景點，歡迎外地遊客來搭乘，在地鄉親也可多利用。

177瑞芳觀光公車的發車地點，在鄰近瑞芳火車站的瑞芳區民中心，環狀行車路線會經過深澳鐵道自行車、水豚君岩、水湳洞、黃金瀑布、勸濟堂、黃金博物館及九份老街７處景點，終點站是瑞芳火車站。 49元1日遊已在「北北基好玩卡」網站開賣，當天搭乘可不限次數沿途上下車。

交通處表示，177瑞芳觀光公車今天正式上路，到5月16日每周五、周六、周日行駛。2025雙北世界壯年運動會5月17日登場後，到8月16日活動期間，改成每天行駛。市府已發行3萬5千張觀光公車紀念票卡，分送來自世界各國選手，讓他們可免費搭乘觀光公車，暢遊青春山海線。8月17日起，改成只在周六、日及國定假日發車。