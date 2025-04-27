翻轉碧潭水岸經濟 碧潭餐飲遊憩區招商進度出爐

新北市碧潭風景特定區東岸廣場今舉辦了泰國潑水節暨移工路跑活動，吸引眾多市民與外籍移工參與，現場設有泰國市集、美食區以及各式服務攤位，而碧潭的招商也吸引了三家廠商投標，現廠商尚未進駐，新北市觀旅局協調移動餐車設置碧潭風景區，避免服務中斷。

碧潭餐飲遊憩區的原營運合約已於今年2月期滿，至今未有新營運團隊進駐，這引發了當地居民與商圈的關切。為了避免服務中斷，觀光旅遊局透露，碧潭東岸二階餐飲遊憩空間招商案於23日完成投標作業，共吸引了3家廠商參與，預計將盡速完成審查與廠商確認程序，並協調行動餐車進駐該區，保持服務的連貫性。

新北市議員陳乃瑜對此表示，她已關心此議題多次，並提出改善建議，建議可加裝半固定式遮蔽裝置，提升碧潭東岸的美觀和舒適度。她指出，目前使用的透明塑膠布經過風雨後變得髒污，影響景觀，同時在夏季的高溫下，該區缺乏遮蔽裝置，顯得尤為炎熱，對市民和遊客的體驗造成困擾。她認為，應該要增加更多的半固定式設施，為市民提供更好的休憩空間。

此外，陳乃瑜也提到，應等商圈招商確定後，再舉辦如水舞等吸引人流的活動。她指出，目前的碧潭餐飲遊憩區只是空空的桌椅，沒有餐飲服務，若要舉辦水舞等活動，卻缺少足夠的觀眾基礎，因此建議應該先集中精力提升基礎設施，吸引更多遊客。

至於現在的胖卡市集，陳乃瑜認為，這只是過渡性質，未來可以進一步轉型為文青市集，提升區域文化氛圍，並指出觀光局已經加裝燈條與燈飾，這些措施有助於點亮碧潭，吸引更多人潮。

當地居民與遊客對碧潭東岸的未來發展有不同看法。47歲的劉姓女子表示，碧潭一向是許多人來散步和用餐的地方，但店家撤離後變得冷清，她希望新的招商能夠帶動人氣，而不是再次無下文。