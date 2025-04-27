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瑞芳動物之家今啟用 侯友宜稱「美麗的教堂」盼為國內動保標竿

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜等人今天主持瑞芳動物之家啟用儀式，除了收容功能，並融入生命教育理念，確保設計符合國際潮流。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜等人今天主持瑞芳動物之家啟用儀式，除了收容功能，並融入生命教育理念，確保設計符合國際潮流。記者邱瑞杰／攝影

新北市瑞芳動物之家今天啟用，設計參考國外收容所建築師意見，被稱為全國最夢幻動物之家。新北市長侯友宜說，瑞芳動物之家建築如美麗的教堂，內部著重動物舒適性，期望成為國內動物之家新標竿。

新北市政府動物保護防疫處表示，先前的瑞芳動物之家，是1990年間改善老舊建物成立。動保處在2021年規畫原地拆除重建，工程總經費約1億260萬元，獲中央補助約4000萬元。啟用後可1次收容150隻犬貓，每年最大認養量約1000隻。

動保處說，瑞芳動物之家邀請美國收容所建築師Heather Lewis、台灣防止虐待動物協會人員，共同討論設計方向，除了收容功能，並融入生命教育理念，確保設計符合國際潮流。主建物2層樓分設行政辦公、接待空間，以及貓舍、犬舍、認養互動區及運動場。

瑞芳動物之家獲頒第31屆中華建築金石獎、2024國家卓越設計獎「最佳規畫設計類」金質獎。侯友宜和農業部動物保護司副司長陳中興和民意代表等地方人士、動保團體、寵物及獸醫師公會代表，今天共同為動物之家揭牌。

侯友宜說，瑞芳動物之家像是山裡面美麗的教堂，環境一片翠綠，建物光明通透。動物之家的收容環境是動物保護及福利的根本，瑞芳動物之家設計以動物舒適性為出發點，動物保護意識與世界接軌，期望成為動物之家新標竿。　

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸表示，樂見市府提供動物更符合動物福祉的居住環境，瑞芳動物之 家導入犬貓入所、物資運送與民眾認養獨立動線，可有效降低動物之間干擾，提升身心穩定性與認養成功率。

新北市長侯友宜等人今天主持瑞芳動物之家啟用儀式，除了收容功能，並融入生命教育理念，確保設計符合國際潮流。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜等人今天主持瑞芳動物之家啟用儀式，除了收容功能，並融入生命教育理念，確保設計符合國際潮流。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳動物之家今天啟用，新北市長侯友宜稱讚外觀有如山中美麗的教堂，內部著重動物舒適性，期望成為國內動物之家新標竿。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳動物之家今天啟用，新北市長侯友宜稱讚外觀有如山中美麗的教堂，內部著重動物舒適性，期望成為國內動物之家新標竿。記者邱瑞杰／攝影

動物之家 瑞芳

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