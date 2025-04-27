換老爸上場！李峻淯出戰世壯運羽球單雙 李洋將親應援

2025雙北世壯運5月17日登場，羽球奧運金牌選手李洋父親李峻淯將在5月21日出賽羽球雙打、5月24日羽球混雙及5月26日羽球單打，北市觀傳局賽前也邀李峻淯拍影片分享心情，他說「以前只能在場邊看兒子為夢想拚搏，這次換我站上國際舞台！」

李洋也透露，除了平時陪爸爸練習羽球備戰，屆時也將親自到場為父親應援。

李峻淯是台灣羽球史的重要推手之一，更是李洋邁向奧運之路的啟蒙教練。多年來，他致力於羽球基層教育，無私奉獻。這回，他選擇站上國際舞台，挑戰世壯運羽球賽事，從場邊支持者轉變成為夢想而戰的參賽者。

「以前只能在場邊看兒子為夢想拚搏，這次換我站上國際舞台！」李峻淯在影片中揮拍練習，眼神堅定地說，「無論對手來自哪裡，這場比賽，我全力迎戰！」這一次，他放下父親與教練身分，以選手之姿再度出發。用行動傳遞—「夢想不受限年齡，只等你跨出第一步」。

李洋4月25日也在臉書粉絲專頁直播分享觀傳局「台北趴趴GO」集章活動，也邀請父親同台，進行一場精采的羽球對決。父子倆展現精湛球技，也流露深厚親情，呈現溫馨活力的互動畫面。

李洋說，接下來最期待的活動就是「2025雙北世界壯年運動會」，賽事自5月17日至30日為期兩週，場館橫跨7個縣市，其中羽球賽事場地就設於本次直播的「台北體育館」，該館也為「台北趴趴GO」主題活動電子集章點之一，民眾觀賽同時即可參與集章。

北市觀傳局長余祥表示，希望藉由李峻淯的故事，展現「活出第二人生」的動人面貌，也傳遞世壯運的積極正向力量與運動精神。影片將於2025雙北世界壯年運動會FB、IG及台北市政府官方LINE等社群平台陸續上架，邀請市民朋友持續關注相關訊息，一同迎接這場屬於各個世代的國際體育盛事。