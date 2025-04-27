不怕失智來敲門 亞東醫：走出家門走入人群

為鼓勵失智長者參與社會互動，亞東醫院神經醫學部失智中心攜手台北大屯山扶輪社、台灣認知功能促進協會敬智學苑，辦「樂陶陶．失智家庭一日遊」，帶領52名長者及家屬前往鶯歌陶瓷博物館，安排陶藝手作、導覽與戶外活動，相約走出家門、走進社區，營造友善照護環境。

亞東醫院失智中心主任甄瑞興說，失智症照顧不應停留在醫療層面，更需要來自社區的理解與支持。許多失智長者長期足不出戶，不僅加重家屬的照顧壓力，也可能導致認知功能進一步退化，走出家門、走入人群，是延緩失智最有效的非藥物策略之一。他強調，通過促進社會互動，失智長者能夠保持積極心態，減緩症狀惡化。

甄瑞興直言，失智症不僅是患者本身的困境，更是整個家庭乃至社區的共同挑戰，這場挑戰需要全家一起面對，更不了整個社會的共同努力與關懷。

亞東醫院2023年起承辦新北市衛生局「失智症社會處方計畫」，致力串聯醫療與社區資源，推動藝文、運動與志工參與等多元活動，讓照顧走出醫院、深入日常生活。此次是計畫首次辦戶外旅遊，透過豐富行程，實踐認知刺激、情感支持與社會參與的照護目標。

活動中的陶藝DIY以「幸福多肉」為主題，參與者使用輕質土捏塑擬真多肉植物，並裝置於陶瓷花盆中，完成個人專屬作品。考量長者操作能力，簡化流程，讓失智者能安心創作，進而提升專注力與自信心，重拾成就感。館內導覽由陶博館專業人員分組帶領，協助長者以輕鬆步調探索鶯歌陶藝文化，感受歷史與藝術的魅力。一行人午後到戶外藝術園區舉辦團康遊戲，在家屬與志工陪伴下，長者彼此交流、笑聲不斷，氣氛溫馨熱絡。