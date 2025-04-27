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板橋體育場變身為壯寶樂園 最萌打卡點3寶報到
為迎接2025雙北世壯運，新北市體育局在板橋體育場打造最萌打卡地標「壯寶樂園」，現場有3隻超人氣巨型壯寶氣球裝置，還有溫馨可愛的「壯寶房間」主題無人商店，搭配限量周邊商品展出，為賽事暖身。
新北體育局表示，板橋體育場為雙北世壯運田徑、射箭的競賽場地，其中田徑比賽將有前5566團員彭小刀出賽男子100公尺；射箭比賽將有前奧運銀牌國手陳詩園、奧運銅牌國手袁叔琪等名將參賽。
為迎接世界各地選手，板橋體育場前廣場營造成「壯寶樂園」，賽會超人氣吉祥物壯寶大變身，「大寶」棒球壯寶高達10公尺，「二寶」划船壯寶6公尺，「三寶」足球壯寶3公尺，民眾可到板橋體育場參加拍照打卡抽好禮，獎項包括大壯寶玩偶、小壯寶玩偶、迷你壯寶吊飾等周邊商品，活動詳情可至「新北運動聚點」FB粉絲團查詢。
板橋體育場除了有超巨型壯寶，新北市經發局也精心布置「壯寶房間」主題無人商店，在壯寶專屬房間內展示2025世壯運三大系列周邊商品，包括以壯寶為主角的可愛設計系列、實用性與造型兼具的運動休閒風商品，以及具賽會收藏價值的紀念好物，歡迎民眾現場參觀與選購。
雙北世壯運將在5月17日至30日舉行，為讓民眾在賽會前感受歡樂氛圍，在板橋體育場打造壯寶樂園，歡迎民眾踴躍到場拍照留下與壯寶的珍貴回憶，一同揪團進場為選手加油，賽會期間新北市府將舉辦豐富多元的周邊活動，邀民眾一同參與亞洲首場世壯運。
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