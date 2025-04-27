活躍老化最佳代言人！104歲林友茂拚世壯運 曝養生心法

籌辦4年的世壯運5月17日登場，今年有不少高齡選手，百歲人瑞有2人，一位是104歲國內羽球頑童林友茂，最高齡是來自泰國選手、105歲薩旺爺爺，參加田徑100公尺等多項。林友茂50歲接觸羽球，他透露，養生心法是多運動、多唱歌、多跳舞，常保愉快心情。

2025雙北世壯運報名總人數2萬5950人，包含國內1萬9400人、國外6550人，海外選手以香港、日本、澳大利亞、中國大陸、蒙古、美國為大宗。今年有不少高齡選手，2名百歲人瑞分別是104歲國內羽球頑童林友茂，報名羽球雙打；最高齡是泰國選手薩旺105歲，參加田徑100公尺、鉛球、鐵餅、標槍，讓人刮目相看。

世壯運主辦單位統計，70至80歲選手，國內533人、國外505人；80至90歲選手，國內69人、國外77人。90至100歲選手，國內7人、國外6人。100歲以上選手，國內、國外各1人。

林友茂家住台中西區，他耳聰目明、老當益壯，沒有三高等健康問題，當旁人喊他爺爺時，他會幽默地說「叫我老頑童就好」。他是林務局公務員退休，育有4個女兒，和妻子同住，另一半也高齡97歲。

談起養生秘訣，林友茂說，運動是他保持健康的泉源，50歲接觸羽球，從此結下不解之緣。多說好話、多存好心、多做好事，也是他的人生哲學。

林友茂說，這次是主辦單位、雙北市長邀約他參加比賽，成為世壯運的另類代言人，推廣全民運動，他說，運動是受用一生的好習慣，鼓勵大家一定要培養一項運動嗜好，就像羽球幫助他活躍老化，活出精采人生。他說，羽球對他人生產生很大影響，要打到不能動為止。

林友茂活力十足，外表看不出高齡104歲，他年輕時便喜歡騎野狼機車「趴趴走」，自稱老頑童，90歲時還騎機車環島，對羽球更是情有獨鍾，打球半世紀，每周二、四、六和球友相約打球，2021年成為全台首位榮獲金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」認證的長者。