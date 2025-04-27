快訊

維生素C是柳橙的5倍 芭樂有助控制血糖但一類人須留意食用

NBA／0.1秒極限補灌絕殺快艇 金塊葛登：真是場瘋狂比賽

最強空軍7大隊走入歷史 已消失的8中隊有何豐功偉業？

聽新聞
0:00 / 0:00

活躍老化最佳代言人！104歲林友茂拚世壯運 曝養生心法

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
104歲羽球頑童林友茂（中）參加世壯運羽球雙打，成為世壯運另類代言人，推廣全民運動。本報資料照片
104歲羽球頑童林友茂（中）參加世壯運羽球雙打，成為世壯運另類代言人，推廣全民運動。本報資料照片

籌辦4年的世壯運5月17日登場，今年有不少高齡選手，百歲人瑞有2人，一位是104歲國內羽球頑童林友茂，最高齡是來自泰國選手、105歲薩旺爺爺，參加田徑100公尺等多項。林友茂50歲接觸羽球，他透露，養生心法是多運動、多唱歌、多跳舞，常保愉快心情。

2025雙北世壯運報名總人數2萬5950人，包含國內1萬9400人、國外6550人，海外選手以香港、日本、澳大利亞、中國大陸、蒙古、美國為大宗。今年有不少高齡選手，2名百歲人瑞分別是104歲國內羽球頑童林友茂，報名羽球雙打；最高齡是泰國選手薩旺105歲，參加田徑100公尺、鉛球、鐵餅、標槍，讓人刮目相看。

世壯運主辦單位統計，70至80歲選手，國內533人、國外505人；80至90歲選手，國內69人、國外77人。90至100歲選手，國內7人、國外6人。100歲以上選手，國內、國外各1人。

林友茂家住台中西區，他耳聰目明、老當益壯，沒有三高等健康問題，當旁人喊他爺爺時，他會幽默地說「叫我老頑童就好」。他是林務局公務員退休，育有4個女兒，和妻子同住，另一半也高齡97歲。

談起養生秘訣，林友茂說，運動是他保持健康的泉源，50歲接觸羽球，從此結下不解之緣。多說好話、多存好心、多做好事，也是他的人生哲學。

林友茂說，這次是主辦單位、雙北市長邀約他參加比賽，成為世壯運的另類代言人，推廣全民運動，他說，運動是受用一生的好習慣，鼓勵大家一定要培養一項運動嗜好，就像羽球幫助他活躍老化，活出精采人生。他說，羽球對他人生產生很大影響，要打到不能動為止。

林友茂活力十足，外表看不出高齡104歲，他年輕時便喜歡騎野狼機車「趴趴走」，自稱老頑童，90歲時還騎機車環島，對羽球更是情有獨鍾，打球半世紀，每周二、四、六和球友相約打球，2021年成為全台首位榮獲金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」認證的長者。

人生 運動

延伸閱讀

蘇迪曼盃／周天成領軍 羽球團體賽先拚8強

全中運／田徑最亮眼！竹縣成績大躍進 囊括14金9銀17銅

世壯運／籌備挨批荒腔走板 議員曝：已近3000選手退費

彰化羽球賽國小贏家今獲獎金 球員：以後出去比賽有經費了

相關新聞

「賭不出事？」北市21棟外牆剝落「累犯」這行政區最多

台北市磁磚雨事件頻傳，上月林森北、民生東路口再發生已架防護網老舊大樓，再度外牆剝落，幸無人傷，但也造成停等車輛車頂嚴重凹...

活躍老化最佳代言人！104歲林友茂拚世壯運 曝養生心法

籌辦4年的世壯運5月17日登場，今年有不少高齡選手，百歲人瑞有2人，一位是104歲國內羽球頑童林友茂，最高齡是來自泰國選...

明年期限到 北市大樓外牆申報僅2成上千棟未申報將開罰

台北市每年外牆剝落件數高達數百件，議員何孟樺調閱資料發現，台北市商業區老舊11樓以上建築，需明年前完成申報，但目前申報不...

東海法籍師孫一安深耕台灣教育30年 今獲馬偕計畫永久居留

法國人孫一安在東海大學教導法文、品酒等課程，取台灣名時是跟台灣籍妻子姓，但在台灣耕耘30年後，更喜歡學生叫他「唐一安」，...

新北市美術館開館活動晚間登場 300秒煙火點亮鶯歌夜空

新北市美術館昨正式開館，今晚舉行開館系列活動啟動儀式，壓軸300秒煙火秀絢爛登場，璀璨光彩點亮鶯歌夜空，吸引數千名民眾一...

不怕失智來敲門 亞東醫：走出家門走入人群

為鼓勵失智長者參與社會互動，亞東醫院神經醫學部失智中心攜手台北大屯山扶輪社、台灣認知功能促進協會敬智學苑，辦「樂陶陶．失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。