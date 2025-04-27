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以為會灑水！公園設禁菸鈴成效不佳 議員稱變「羞恥鈴」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市去年在士林區前港公園設置禁菸鈴，提醒民眾公園內禁止吸菸，但實際成效低落，試辦至今使用次數僅170次，更有民眾不知其功能以為是灑水。圖／公園處提供
北市去年在士林區前港公園設置禁菸鈴，提醒民眾公園內禁止吸菸，但實際成效低落，試辦至今使用次數僅170次，更有民眾不知其功能以為是灑水。圖／公園處提供

北市去年在士林區前港公園設置禁菸鈴，按壓後30秒啟動廣播，提醒民眾公園內禁止吸菸，但實際成效低落，試辦至今使用次數僅170次，更有民眾不知其功能以為是灑水，議員認為，有些人沒羞恥心仍會在公園抽菸，效果有限，公園處試辦應將配套措施都準備到位否則禁煙鈴淪「羞恥鈴」，難以發揮效果。公園處表示，將持續精進相關措施。

北市目前683座公園與293處綠地，雖全面禁菸，但查緝人力不到百人量能有限，若是偏遠地區，民眾檢舉後要一個小時才有取締人員到場，難以有效查緝，市府去年10月起於士林區前港公園試辦設置「禁菸鈴」，提醒民眾公園內禁止吸菸。

議員柳采葳發現，雖然試辦禁菸鈴原意良好，但因標示不清、按鈕難尋、地點偏僻，加上使用次數僅170次，半年來每日平均用不到一次，顯示成效有限，還有民眾不清楚禁菸鈴按下去效果為何，以為會灑水，會在公園抽菸的人不是不知道不能抽菸，而是沒有羞恥心，所以怎麼能期待「羞恥鈴」的廣播會有用。

柳采葳認為，市府目前連評估標準都未設定清楚，除了應將禁菸鈴效果寫清楚外，更要有配套措施不可為裝而裝，讓具體的成效評估跟後續的設置計畫、預算都明確，要做就要做好做大，不要讓原本的立意良善最後成為笑話。

公園處表示，未來將優先評估市民陳情反映較多的公園進行安裝，評估過程也會尊重地方民意，調整設置方案，前港公園在設施上的解說文字較為死板，並無法讓人直覺的理解其意義。

至於按鈕的設置地點偏僻，公園處解釋，原規畫要鄰近抽菸熱區，又要將熱區視線錯開按鈕位置，挑選在棚架柱位，試辦過程所收到的指正與反映都將納入未來的修正與調整，使禁菸鈴的設置更完善與親民。

抽菸 柳采葳 禁菸

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