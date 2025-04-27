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東海法籍師孫一安深耕台灣教育30年 今獲馬偕計畫永久居留

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
移民署台中市第一服務站主任王驥（右），近日代表移民署頒發馬偕計畫永久居留證給孫一安（左）。圖／移民署提供
移民署台中市第一服務站主任王驥（右），近日代表移民署頒發馬偕計畫永久居留證給孫一安（左）。圖／移民署提供

法國人孫一安在東海大學教導法文、品酒等課程，取台灣名時是跟台灣籍妻子姓，但在台灣耕耘30年後，更喜歡學生叫他「唐一安」，移民署審核後，認為孫長期在文化領域在台奉獻，符合馬偕計畫的規定，近日頒發永久居留證給他。

孫一安在東海大學教授法文及法國酒品酒班課程，透過「喝法國葡萄酒搭台灣美食」、「葡萄酒與起司文化」等主題課程，將葡萄酒的知識融入生活中，幫助台灣人認識葡萄酒文化及品酒禮儀與技巧。

孫一安每年還帶領學生赴法進行品酒之旅，將相關知識與法國風土民情介紹給台灣學生，促進兩地文化交流。他說，希望透過自身的經驗與專業，為台灣與法國架起溝通的橋梁，讓雙方在文化與教育領域中擦出更多的火花。

孫一安也酷愛太極拳運動，他堅持每天練習維持體能，甚至在每年返鄉探望家人時，特別安排在法國教授太極拳課程，讓外國的朋友透過太極拳運動進而認識台灣。

孫一安說，比起孫一安，更喜歡外界稱呼他為「唐一安」，自己深受台灣人情味的感動，也給在台灣的其他外籍人士建議，語言能力是基本，但更需要學習台灣的習俗，「適時維護他人面子、適當客氣的人情往來，也是他喜愛台灣原因」。

因孫一安在台耕耘多年，在文化交流貢獻台灣，符合馬偕計畫的規定，移民署台中市第一服務站主任王驥近日頒發永久居留證給孫一安。

移民署台中市第一服務站表示，獲得該計畫永久居留證的外籍人士，可享有台中市敬老愛心卡、雙十公車的優惠，期盼長期在台奉獻的外籍人士感受台灣政府的關懷與支持，安心根留台灣，共創共榮。

法國 移民署 葡萄酒

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