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新北辦單身聯誼助攻脫單 專家：能踏出家門就是一種成功

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。圖／新北市民政局提供
新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。圖／新北市民政局提供

新北市民政局近年辦理主題式單身聯誼活動，透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等方式，協助單身民眾拓展交友圈、建立人際連結，並且有五成的配對率。專家指出，現代社會有更多自由戀愛與社交的空間，參與活動本身就是重要的緣分創造。

兩性專家吳娟瑜表示，過去男女交往常需仰賴長輩安排相親，現代則是靠自己尋找對象，各式交誼、聯誼活動都是寶貴機會，「人都需要有創造性的緣分」。配對率有五成已經很高了，之前幫其他機構辦的聯誼活動，配對率常常只有一兩成。

她認為，參加聯誼有五個重要價值。第一是願意走出家門、接觸人群；第二是藉由現場互動，練習與他人建立連結；第三是透過實際相處，修正對理想對象的錯誤期待，「外表不是最真實的，見面聊天更能了解一個人」；第四是在平台中廣結善緣，雖然不一定每個人都適合自己，但對方的朋友、兄弟姐妹也可能是機會；最後則是累積經驗，為下一次機會做好準備。

她強調，參加聯誼不應抱持一次就成功的心態，而是透過過程學習自我認識與人際互動，也能讓心態更成熟，「能踏出家門就是一種成功。」

民政局指出，近年活動辦理方式更趨多元，選在本市特色景點舉辦，透過專業人員引導、精心設計的遊戲與活動流程，讓參加者更放鬆自在，參與民眾普遍反映「比較安心」。此外，今年也結合青年局「朋友++」交朋友模式，讓單身民眾有更多選擇、更多嘗試的機會。

民政局統計，單身聯誼活動的配對率是依據雙方互填「具有好感」意願為標準，近3年已有3對參與活動的民眾主動回報喜結連理，分享步入婚姻的幸福過程。

為鼓勵更多人參加，民政局也推出「戀愛加值計畫」，只要曾參加同場次單身聯誼活動並步入婚姻，即有機會增額錄取本市聯合婚禮，盼透過實質鼓勵，讓更多人從參與聯誼到共組家庭。

民政局表示，未來仍會持續規畫創意交友活動，期盼協助單身民眾走出舒適圈、拓展人際網絡，讓幸福多一點機會發生。

新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。圖／新北市民政局提供
新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。圖／新北市民政局提供
新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。圖／新北市民政局提供
新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。圖／新北市民政局提供

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