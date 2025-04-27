明年期限到 北市大樓外牆申報僅2成上千棟未申報將開罰

台北市每年外牆剝落件數高達數百件，議員何孟樺調閱資料發現，台北市商業區老舊11樓以上建築，需明年前完成申報，但目前申報不到2成，依過去一年申報量，恐16年才能完成。建管處長虞積學坦言，「很困難，持續努力中。」

何孟樺調閱資料，依照建築法都發局112年公告，位商業區、30年以上逾11樓建築明年底前，需完成外牆申報。目前包括此公告規定範圍、還有曾磁磚掉落未達11樓建物等，依規需安全診斷檢查的大樓高達2534棟，以大安區最多，但目前卻僅完成475棟申報，比例不到2成。

須申報的各行政區，大安區700棟最多，其次為中山區491棟、中正區283處，以大安區為例，僅完成91件申報，比例更低。何質疑，以台北市12行政區還有2千棟商業區大樓必須在未來一年8個月內完成申報，以過去平均一年申報進度約93件，等同要完成申報需要花16年。

「很困難，不過持續努力當中。」虞積學表示，的確速度要加快，目前還沒有申報的，目前公告30年以上，還沒有申報的部分，過去是用新聞稿、懶人包等宣導，今年開始，會依照不同的區段分級直接進到社區內輔導。

另外，何孟樺也調閱已申報案件，發現已完成申報老舊大樓，高達57%需修繕，但需修繕大樓中竟有列管時間長達4年之久，包括大安區信義路四段某處大樓，屋齡44年，至今還在「需修繕」列管；大安區和平東路某12層樓大樓也仍在列管需修繕。

何質疑，這些都是技師判斷急需改善的案子，應限期改善，但市府卻放任磁磚雨風險，兩年、三年、四年沒改善，「怎可以容忍四年沒有改善？」批評市府被大樓這樣呼嚨過去，應該訂定年度的目標值，並且研議落實方案。

建管處坦言，已完成申報但經評定需修繕的建築物，因多數管理委員會存在資金不足或需籌編外牆修繕預算等情形，導致修繕期程較長。

今年4月22日已發函管理委員會，要求6月30日前完成修繕報備，或應來函敘明理由，並提出具體事證向建管處申請外牆修繕展延，以資適法。

建管處表示，若明年底前仍未完成申報作業，將依「北市建築管理自治條例」第31-1條規定，處建物管理委員會、管理負責人或所有權人1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。為加速申報進度並提升申報率，將建築物依道路寬度分三類區間（70米以上、40至70米、30至40米），分區推動並加強重點輔導。