「賭不出事？」北市21棟外牆剝落「累犯」這行政區最多

台北市磁磚雨事件頻傳，上月林森北、民生東路口再發生已架防護網老舊大樓，再度外牆剝落，幸無人傷，但也造成停等車輛車頂嚴重凹陷。議員何孟樺調閱資料發現，北市外牆剝落「累犯」多，5年內超過兩次以上「危險大樓」有21棟。

何調閱5年內2次以上外牆剝落大樓，中山區7案最高，2次以上有6棟，還有一棟高達3次；另中正區也有5棟；以上月林森北、民生東路口外牆剝落的大樓，先前就曾發生過外牆水泥剝落。甚至多棟大樓一年內發生2次的外牆剝落。

建管處長虞積學表示，北市公告是商業區、30年以上的逾11樓大樓才納強制申報，不過非商業區、11樓以下的建築，也有很多有外牆剝落的情形，會重新檢視曾經發生有外牆剝落的建物，重新清查一遍。

何孟樺也質疑，正因北市府沒落實外牆有潛在危險的大樓評定通知內必須6個月安全申報規定，導致錯失預防時機，她舉上月發生外牆掉落老舊大樓為例，早在意外發生前一個月就該申報，等同是市府行政怠惰導致意外發生。

何孟樺也提到，以目前老舊大樓的外牆修繕，最危險的DE兩級，竟沒有補助，改善就必須要靠整維、得來速、或套餐C改善，不過社區可能需要五百萬經費，但因住戶負擔仍高，現況是僅有個位數來申請。

她舉台北市某社區申請外牆拉皮，經費要花600萬，北市府卻僅補助240萬，每個住戶要出72萬，正因為維修成本高，老舊公寓根本無法負擔財政，「大家就是在賭不出事，台北市民必須要提心吊膽」。

議員訴求，北市府應該優先輔導多次外牆剝落的21處大樓，申報外牆安全；另針對有公安疑慮的DE級別老舊大樓，應該要加碼補助方案，加速更新速度及誘因，建管處允諾研議。

建管處表示，北市列管的21處外牆磁磚剝落是屬D、E級潛在危險等級建築物，均由建管處依法列管，要求於期限內完成修繕並檢附相關文件送本處備查。經查，除2件目前尚未屆期、仍在修繕中外，其餘皆已完成修繕並通過備查。