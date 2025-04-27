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「賭不出事？」北市21棟外牆剝落「累犯」這行政區最多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市林森北路與民生東路交叉口上月一棟老舊大樓中午發生碎石落下砸車意外，並導致一輛小轎車在內車輛受損，圖為大樓外觀。本報資料照片
台北市林森北路與民生東路交叉口上月一棟老舊大樓中午發生碎石落下砸車意外，並導致一輛小轎車在內車輛受損，圖為大樓外觀。本報資料照片

台北市磁磚雨事件頻傳，上月林森北、民生東路口再發生已架防護網老舊大樓，再度外牆剝落，幸無人傷，但也造成停等車輛車頂嚴重凹陷。議員何孟樺調閱資料發現，北市外牆剝落「累犯」多，5年內超過兩次以上「危險大樓」有21棟。

何調閱5年內2次以上外牆剝落大樓，中山區7案最高，2次以上有6棟，還有一棟高達3次；另中正區也有5棟；以上月林森北、民生東路口外牆剝落的大樓，先前就曾發生過外牆水泥剝落。甚至多棟大樓一年內發生2次的外牆剝落。

建管處長虞積學表示，北市公告是商業區、30年以上的逾11樓大樓才納強制申報，不過非商業區、11樓以下的建築，也有很多有外牆剝落的情形，會重新檢視曾經發生有外牆剝落的建物，重新清查一遍。

何孟樺也質疑，正因北市府沒落實外牆有潛在危險的大樓評定通知內必須6個月安全申報規定，導致錯失預防時機，她舉上月發生外牆掉落老舊大樓為例，早在意外發生前一個月就該申報，等同是市府行政怠惰導致意外發生。

何孟樺也提到，以目前老舊大樓的外牆修繕，最危險的DE兩級，竟沒有補助，改善就必須要靠整維、得來速、或套餐C改善，不過社區可能需要五百萬經費，但因住戶負擔仍高，現況是僅有個位數來申請。

她舉台北市某社區申請外牆拉皮，經費要花600萬，北市府卻僅補助240萬，每個住戶要出72萬，正因為維修成本高，老舊公寓根本無法負擔財政，「大家就是在賭不出事，台北市民必須要提心吊膽」。

議員訴求，北市府應該優先輔導多次外牆剝落的21處大樓，申報外牆安全；另針對有公安疑慮的DE級別老舊大樓，應該要加碼補助方案，加速更新速度及誘因，建管處允諾研議。

建管處表示，北市列管的21處外牆磁磚剝落是屬D、E級潛在危險等級建築物，均由建管處依法列管，要求於期限內完成修繕並檢附相關文件送本處備查。經查，除2件目前尚未屆期、仍在修繕中外，其餘皆已完成修繕並通過備查。

住戶 北市府

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