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僅17件成案 北市青銀換居卡關

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
文山區的樟新水岸社宅開放長者申請「青銀換居」。圖／台北市都發局提供
文山區的樟新水岸社宅開放長者申請「青銀換居」。圖／台北市都發局提供

台北市社宅「青銀換居」計畫2022年上路迄今僅17件成案，有議員認為推動卡關包含土地增值稅、租期、生活習慣、供給不足等原因，要求都發局提解方。都發局坦言，長者起初有需求與意願，得知要搬家、清屋會不捨而放棄。

青銀換居鼓勵住在無電梯老舊公寓的65歲以上長者，釋出房屋給包租代管業者出租，換居至有電梯的社宅，迄今申請逾70件，其中17件成案，14件審查中。

議員曾獻瑩認為，長者的房子依法出租後1年內，不得享有自用住宅稅率優惠，長者憂心未來若要出售房屋，土地增值稅率將從自用住宅10%飆至20%、甚至40%，尤其北市土地價值高，稅額動輒上百萬元，即便北市有房屋稅優惠，仍難激勵民眾申請包租代管。

曾獻瑩說，其他原因包含移居的電梯社宅與原居住地相距甚遠，買菜、運動及就醫需求都得重新安排，長者憂無法適應而卻步；且青銀換居的社宅租期12年，長者也擔心未來日漸高齡又要搬遷，更加麻煩。

都發局表示，成效確實不如預期，有長者得知要搬家、房子要清空給業者，因不捨而放棄；將持續跨局處合作與社福團體討論，包含協助長者搬遷、原屋整理、適應輔導等實際需求，也會擴大鄰里宣導與社宅現場說明。

都發局指出，未來將依長者年齡、健康等，在不排擠其他社宅申請前提下，評估是否延長租期；考量目前計畫租期最長可達12年，土地增值稅的相關稅賦可暫不列主要考量，若短期內有出售計畫，則不符合換居計畫宗旨。

土地增值稅 社宅 電梯

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