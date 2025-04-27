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新北電競爭霸 逾600人參戰

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
2025新北電競爭霸戰總決賽昨天開戰，為期2天，吸引超過600名選手參戰。記者李定宇／攝影
2025新北電競爭霸戰總決賽昨天開戰，為期2天，吸引超過600名選手參戰。記者李定宇／攝影

2025新北電競爭霸戰總決賽昨天在新北電競基地開戰，活動持續至今天，吸引超過600名選手參戰，爭奪高達20萬元總獎金及最高榮耀。賽事延續手遊「傳說對決」、「G9：特攻聯盟」兩大人氣遊戲，首度加入「快打旋風6」，選手拚戰帶動現場戰火升溫。

市長侯友宜赴現場鼓勵選手，強調未來將持續推動電競發展，從遊戲延伸至職涯舞台

他說，新北連4年辦「新北電競爭霸戰」，是全台最具指標性的在地電競賽事，也是全國最早設立電競基地的城市，至今超過800場電競活動，參與人次破2720萬，打造新北成為電競之都，也與新北市電競產業總會合作成立產業學院培育專才，協助年輕世代從興趣出發進入產業。

經發局表示，本次活動邀集亞運銀牌選手向玉麟、職業戰隊DCG、能仁熊武士與台北海大齊聚一堂，展現新北從校園扎根、業界接軌到國際躍升完整體系。現場設有Vtuber互動區、拳擊遊戲體驗與最新電競產品展覽，完成體驗可獲好禮，開放至5月11日，邀請民眾零距離感受電競魅力

現場有選手說，迄今在台灣還是有許多人把電競視為傳統的電玩，忽視它的產業潛力和影響力，各縣市也多各做各的，難以形成風氣；事實上在國際甚至大陸、日韓都非常重視電競業，甚至比擬運動產業，還拍了影視劇集，台灣很早就發展電玩，卻沒跟上電競業的腳步，非常可惜。

舞台 魅力

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