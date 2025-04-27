種樹趕不上樹倒 北市挨轟綠化黑洞

台北市府近3年投入3千萬預算種4298棵新樹，但議員直指同期因風災倒塌樹木恐達萬棵，難以彌補「倒了大樹，再種小苗」的惡性循環，成「綠化黑洞」。北市公園處表示，推動5年修剪計畫，預計每年修剪1.6萬棵，設法守住綠樹。

議員王欣儀指出，近3年工務局公園處、水利處、大地處所轄管樹木，風災倒塌約3336棵，估算重量5千公噸，但據環保局的資料，同期實際送進焚化廠的倒樹重量卻高達1萬6004公噸，前後差了超過1萬公噸，她估算加上未統計的部分，其實樹倒恐接近1萬棵。

王欣儀指出，近3年來，公園處花了3千多萬元種下4298棵樹，但送焚化的倒樹估算接近1萬棵，根本是「一邊種、一邊倒」，趕不上樹倒的速度，變成永遠補不完的綠化黑洞。

修樹工作長期不到位，是導致颱風期間大量樹木傾倒的元凶，工務局與公園處今年增加的1億元修樹預算，應提出具體的風險盤點與優先修剪區域。

公園處長藍舒凢表示，北市平均每年會種500到700棵樹，早期種的樹木生長快、樹冠大，比較容易倒；現在重樹木維護，公園處推出5年修剪計畫，對樹冠較濃密的樹計畫型修剪，預計5年修剪8萬棵，可以把北市的路樹做完一次巡迴修剪，守住綠樹。

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷指出，北市的路樹成長環境非常不友善，不只樹穴窄小，也沒有考量與建築物的距離，造成樹長成L型，因樹有向光性，容易長成偏向一邊，該重視的是樹的生長環境，否則樹種得再多，行人走起來也不舒服。

陳鴻楷也說，不給路樹好的環境，一直種樹只是重蹈覆轍。都市種植行道樹應該納入都市計畫通盤檢討，讓懂樹的人在都市計畫為路樹安排永續的棲地，才能發揮綠化最大的效益。