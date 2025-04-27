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新北增2空維區 民批設錯地方

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北設籍柴油車輛約10萬輛，全國第二高，環保局推動空氣品質維護區，明年再增樹林及新店垃圾焚化廠周邊，禁止未檢驗合格車輛駛入。民眾質疑焚化廠周邊人煙稀少是否設錯地方。民代批本末倒置，只能治標，無法治本。環保局說明，進出以柴油車為主，要強化移動汙染源管理。

柴油大貨車與柴油大客車為主要排放PM2.5及NOx（氮氧化物）汙染物的來源。新北繼西濱海岸、板橋雙子星空氣品質維護區，明年納入樹林及新店焚化廠周邊為空品維護區。

環保局將實施移動汙染源管制措施，包括出入周邊柴油大貨車，出廠滿3年以上，要在稽查日前1年內取得排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年以上燃油機車，也應完成當年度排氣定檢。違反者將空汙法罰500元至6萬元，未改善者得按次處罰；若空氣品質惡化警告達中級預警，將加重處分。

不過民眾質疑，人口密集區空氣品質更重要，設在焚化廠周邊是設錯地方，質疑市府本末倒置。

市議員黃淑君指出，移動汙染源管理有無落實，減少未檢驗車輛數字，才是根本解決空汙的關鍵。

環保局指出，因垃圾焚化廠進出車輛以柴油車為主，為強化區域移動汙染源管理，將新北境內另外兩座樹林及新店垃圾焚化廠一起納入空維區。

柴油車 環保局 空氣品質

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新北空品維護區再增2處 民代批本末倒置

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