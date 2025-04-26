快訊

「歷史性會面」澤倫斯基與川普對話內容曝光 盼無條件停火

動員？凱道見移工頭戴「鄭正鈐帽」綠營控違法 國民黨回應了

新北市美術館開館活動晚間登場 300秒煙火點亮鶯歌夜空

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
壓軸登場的300秒的煙火秀《藝鳴新聲》，透過精心編排，詮釋「新生、旅程、色彩、融合。圖／新北市美術館提供
壓軸登場的300秒的煙火秀《藝鳴新聲》，透過精心編排，詮釋「新生、旅程、色彩、融合。圖／新北市美術館提供

新北市美術館昨正式開館，今晚舉行開館系列活動啟動儀式，壓軸300秒煙火秀絢爛登場，璀璨光彩點亮鶯歌夜空，吸引數千名民眾一同見證新北藝文新地標的誕生。

晚間活動於新北市美術館戶外園區舉行，新北市長侯友宜親臨現場，與市民一同倒數迎接煙火施放。侯友宜表示，新北市美術館不僅是一座藝術展示空間，更是推動城市美學、促進文化共融的重要基地。此次特別以六週末連續活動規劃，結合市集、表演、光雕與煙火，讓藝術以更生活化的形式走入民眾日常。

開館系列活動首晚，由知名舞團雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍的作品《十三聲》，以台灣民間傳說與廟會文化為靈感，融合螢光色調與電音聲響，展現濃厚的土地情感與文化記憶。隨後，隨著演出落幕，300秒長的煙火秀接續綻放，絢麗色彩與震撼聲響交織，照亮新北市美術館壯麗建築與四周夜空，將現場氣氛推向最高潮。

除了煙火秀，今晚也同步啟動建築光雕展演，由豪華朗機工等多組藝術團隊共同策劃，以《傾聽生機》為主題，展現開放、共感、創新的精神，讓美術館建築在光影中展現出有機生命力。

新北市美術館表示開館系列活動將持續至6月1日，每周末皆有主題市集、藝術展演與光雕秀，歡迎民眾前往參與，一同感受藝術與城市交融的魅力。

新北市美術館昨正式開館，今晚舉行開館系列活動啟動儀式，壓軸300秒煙火秀絢爛登場，璀璨光彩點亮鶯歌夜空。圖／新北市美術館提供
新北市美術館昨正式開館，今晚舉行開館系列活動啟動儀式，壓軸300秒煙火秀絢爛登場，璀璨光彩點亮鶯歌夜空。圖／新北市美術館提供
侯友宜表示，新北市美術館不僅是一座藝術展示空間，更是推動城市美學、促進文化共融的重要基地。圖／新北市美術館提供
侯友宜表示，新北市美術館不僅是一座藝術展示空間，更是推動城市美學、促進文化共融的重要基地。圖／新北市美術館提供
壓軸登場的300秒的煙火秀《藝鳴新聲》，透過精心編排，詮釋「新生、旅程、色彩、融合。圖／新北市美術館提供
壓軸登場的300秒的煙火秀《藝鳴新聲》，透過精心編排，詮釋「新生、旅程、色彩、融合。圖／新北市美術館提供
建築光雕展演分成三大單元，結合科技與藝術、建築與自然，以夜間光影作為展演載體。圖／新北市美術館提供
建築光雕展演分成三大單元，結合科技與藝術、建築與自然，以夜間光影作為展演載體。圖／新北市美術館提供

建築 美術館

延伸閱讀

凱道戰獨裁 侯友宜嘆「最黑暗時期」籲賴清德開國是會議

新北市美術館盛大開館 即日至6月30日免費入館

新北技能競賽登場…關公麵包驚艷眾人 侯友宜駐足讚技藝高超

影／今下午上凱道反獨裁 侯友宜：賴清德有責跟在野對話

相關新聞

影／新北美術館開館 300秒藝鳴新聲煙火秀盛大慶祝

新北市美術館昨天開館，為了慶祝開館美術館自4月26日起舉辦一系列開館活動，首周末今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5...

自來水園區嘻哈大賞現場氣氛嗨到爆 明天也免費入園

北水處主辦「源源不絕！2025嘻哈大賞」活動，今天下午在自來水園區進行現場決賽，全國大專院校及高中嘻哈高手，一決高下，頒...

新北市美術館開館活動晚間登場 300秒煙火點亮鶯歌夜空

新北市美術館昨正式開館，今晚舉行開館系列活動啟動儀式，壓軸300秒煙火秀絢爛登場，璀璨光彩點亮鶯歌夜空，吸引數千名民眾一...

丈夫突逝…陪伴小女兒車禍復健重生 69歲俞愛鄉獲頒新北模範母親

為感念母親辛勞，新北市長侯友宜今在市府6樓大禮堂表揚114年度模範母親，共有57位獲獎。社會局表示，此次獲獎者最高齡為1...

北市都更審查牛步…她提「都更師」解方 可省一半時間

台北市進入大都更時代，市議員林亮君指出，北市都更審議曠日廢時，去年僅核定「7件」一般案件平均審查日數也高達140個工作天...

新北技能競賽登場…關公麵包驚艷眾人 侯友宜駐足讚技藝高超

新北市勞工局今天舉辦「2025新北市技能競賽」，來自全國254位烘焙及咖啡拉花高手齊聚一堂，展現精湛技巧與獨特創意角逐8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。