新北市美術館開館活動晚間登場 300秒煙火點亮鶯歌夜空
新北市美術館昨正式開館，今晚舉行開館系列活動啟動儀式，壓軸300秒煙火秀絢爛登場，璀璨光彩點亮鶯歌夜空，吸引數千名民眾一同見證新北藝文新地標的誕生。
晚間活動於新北市美術館戶外園區舉行，新北市長侯友宜親臨現場，與市民一同倒數迎接煙火施放。侯友宜表示，新北市美術館不僅是一座藝術展示空間，更是推動城市美學、促進文化共融的重要基地。此次特別以六週末連續活動規劃，結合市集、表演、光雕與煙火，讓藝術以更生活化的形式走入民眾日常。
開館系列活動首晚，由知名舞團雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍的作品《十三聲》，以台灣民間傳說與廟會文化為靈感，融合螢光色調與電音聲響，展現濃厚的土地情感與文化記憶。隨後，隨著演出落幕，300秒長的煙火秀接續綻放，絢麗色彩與震撼聲響交織，照亮新北市美術館壯麗建築與四周夜空，將現場氣氛推向最高潮。
除了煙火秀，今晚也同步啟動建築光雕展演，由豪華朗機工等多組藝術團隊共同策劃，以《傾聽生機》為主題，展現開放、共感、創新的精神，讓美術館建築在光影中展現出有機生命力。
新北市美術館表示開館系列活動將持續至6月1日，每周末皆有主題市集、藝術展演與光雕秀，歡迎民眾前往參與，一同感受藝術與城市交融的魅力。
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