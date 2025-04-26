世界露營大會揭幕 睽違34年重返新北秀多元文化

第95屆世界露營大會今天在新北市貢寮舉行，由雙溪高中競技舞龍隊及三太子民俗表演揭幕。觀旅局表示，世界露營總會主辦的年度國際盛事，這是睽違34年後，重回台灣在新北舉辦。

新北市府觀旅局今天以新聞稿表示，第95屆世界露營大會26日起，連續9天於新北市貢寮區龍門露營度假基地舉行，讓各國露營活動愛好者齊聚新北市參與，這也是睽違34年後，世界露營大會重返台灣，並在新北舉辦。

2025世界露營大會籌備會榮譽副會長，也是中華民國露營協會前理事長林晉章，曾於20日向媒體表示，國內露營場都偏小型，在台灣北中南找了一圈後，但很多場地設備不足，需要投入成本太高，還是只有東北角龍門營地較適合，其規模應該是目前為止，全台灣最大的。

世界露營大會曾於1991年在龍門營地舉辦，觀旅局說，睽違34年後，重回台灣並在新北舉行。開幕前的大遊行，及由雙溪高中競技舞龍隊及三太子民俗表演開啟活動序幕，都由新北協辦，讓各國參與者體驗新北在地人文及風景。

世界露營大會開幕日除有各國露客著傳統服裝遊行，每晚均有安排多元化的藝術表演活動。觀旅局說，新北市傑出演藝團隊新象創作劇團、原世紀文化藝術團、HRC Hybrid Crew團體及美江民族舞蹈團，展現多元的文化藝術底蘊。

觀旅局說，參加開幕式的新北市副市長陳純敬表示，露營是熱門健康戶外休閒活動，新北擁有豐富的觀光資源及溫泉，歡迎露友可順遊許多觀光景點。

陳純敬也推薦，貢寮區龍門露營渡假基地周邊的景點，海洋溫泉、舊草嶺自行車隧道、草嶺古道，瑞芳區九份老街、黃金瀑布、黃金博物館及平溪區的平溪天燈、猴硐貓村、菁桐礦村等觀光資源。