自來水園區嘻哈大賞現場氣氛嗨到爆 明天也免費入園

北水處主辦「源源不絕！2025嘻哈大賞」活動，今天下午在自來水園區進行現場決賽，全國大專院校及高中嘻哈高手，一決高下，頒發超過20萬的獎金及獎品，有8組超強嘻哈藝人輪番上陣演出，讓現場氣氛嗨到最高。

北水處表示，邁入第2屆的「源源不絕！2025嘻哈大賞」，今年以「為地球而唱-Be like Water」為主題，讓大專高中學子透過各種方式與途徑，表達與實踐對環境的反思與影響，本次報名參賽的63校、80組數也突破去年的35校、46組。

下午下著雨，觀眾仍熱情，穿著雨衣隨著音樂律動、跟著歌詞放送、享受嘻哈節奏；今日預估自來水園區將會突破2千5百人。

北水處表示，這次特別感謝市府青年局及商業處的大力協助，青年局也特別設置攤位跟青年朋友互動；青年創意品牌市集「逗號市集」特地來共襄盛舉，今日下午2點至晚上8點，進駐30組人氣文創攤商，包含：古著、飾品、手作編織、似顏繪及手沖咖啡；並設飲食專區，如地瓜球、美式漢堡、港式凍檸茶等10多間特色美食攤販入駐。

北水處表示，市民朋友享受嘻哈音樂節奏同時，也能感受城市滿滿的文創力量，逗號市集明日（4/27）也還會在自來水園區設攤，自來水園區4/27也配合免費入園。