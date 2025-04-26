丈夫突逝…陪伴小女兒車禍復健重生 69歲俞愛鄉獲頒新北模範母親
為感念母親辛勞，新北市長侯友宜今在市府6樓大禮堂表揚114年度模範母親，共有57位獲獎。社會局表示，此次獲獎者最高齡為104歲，更有9位超過90歲的模範母親獲獎。
今天出席頒獎典禮的媽媽們，不但有家中成員的陪伴祝福，也有人穿禮服盛裝打扮出席，也不乏有民代名人的媽媽獲獎，如市議員劉哲彰母親曾景鳳、媒體人黃暐瀚的丈母娘鄭敏嬌等人。
今年69歲的俞愛鄉，過去生活艱辛，自幼要幫忙家務跟務農，唸完國小就外出工作，婚後育有1子3女，因自身沒有受到好的教育，深知教育是改變命運的關鍵，堅持孩子們都要平等教育。
但命運不公，2007年俞愛鄉的小女兒因車禍腦部重傷，丈夫又罹患肝癌末期，在短短一個月離世，她深受打擊仍一間扛起經濟重擔，陪伴小女兒復健，重新學習走路與說話，帶著小女兒進入社區大學，鼓勵要與社會接觸，所幸也有市府長照資源介入，能讓俞愛鄉稍作喘息，也參加家庭照顧者活動，分享照顧歷程。
俞愛鄉說「能力所及就盡量做到」，所以自己也長年投入社區公益，參加里辦公室的志願服務隊，協助清掃社區，過節時關懷弱勢家庭及長者，也發揮在社區大學中學習的拍照攝影技能，協助記錄里內活動影像，與里內共同回顧精彩時光。
其中最年長者為104歲的樹林區歐陽淑珠，她原生於大陸福州，與丈夫在福建結婚後，於民國36年一起來台，育有7名子女，與丈夫胼手胝足創立了肥皂化工廠，經常一早摸黑去挑水，以備工廠使用。
在肥皂產業沒落後，從未學過洋裁的歐陽淑珠，竟做出旗袍大衣，決定轉行開洋裁店。期間經歷了金融海嘯，面臨破產危機，但一家人攜手共度難關。她並發明了自動芽菜培育機，取得先進國家的專利，重振家業。
鶯歌區模範母親廖秀宸今年59歲，育有1男3女，她的三女林郁婷，於2024年參加巴黎奧運拳擊賽，奪得金牌，為國爭光，廖秀宸背後默默支持，功不可沒。
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