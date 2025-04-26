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新北市美術館盛大開館 即日至6月30日免費入館

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市首座公有美術館─新北市美術館25日正式開館，新北市長侯友宜表示，新北市美術館以「全民美術館」為理念，致力讓藝術融入日常生活美學，開館象徵城市文化建設發展的新里程碑，未來將結合教育、產業、觀光，打造三鶯地區完整藝術廊帶，讓新北城市文化蓬勃發展。

新北市美術館由建築師姚仁喜設計，以蘆葦為意象，打造地下三層、地上八層的現代建築，推動藝術普及化、公共空間共享化的願景，結合在地文化及國際視野，讓民眾親近藝術、融入藝術，未來也將與國內外知名美術機構、藝術愛好者交流合作，將在地美學逐步推展國際。

侯友宜市長指出，新北市美術館位處新北藝術重鎮鶯歌，為「三鶯文創整合計畫」重要據點，未來串連鶯歌陶瓷博物館、三峽客家文化園區、李梅樹紀念館及在地老街商圈等，打造文化觀光及城市景觀藝術廊帶，帶動三鶯地區發展，讓更多人前來感受新北之美。

文化局表示，新北市美術館即日起至6月30日免費入館參觀，為展現「全民美術館」多元視角，開館展覽橫跨典藏研究、在地創作、親子互動與國際策展四大面向。4月26日至6月1日連續六個週末規劃開館系列活動，首週末（4月26日及27日）晚間8點半將特別施放300秒煙火秀。

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建築師 美術館

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