士林市場地下美食街全新開幕
照片取自臺北市政府
經過一年多的整形改造，知名的士林市場地下美食街全新迎客，臺北市長蔣萬安表示，士林市場是臺北市最有歷史的公有市場之一，起源於士林媽祖慈諴宮，這邊承載許多臺北市民共同的記憶，很多市民朋友小時候跟着長輩來士林市場，現在自己帶着孩子來到這邊採買，所以這裡不只是美好的回憶，也見證了臺北市整體發展的歷史。
蔣萬安市長表示，當時他覺得這裡的美食很多、很豐富，但是確實感受到地下空氣不是那麼的舒服，比較悶熱，還有一些油煙，動線規劃也沒有那麼友善，用餐區也不是那麼的集中，尤其是沒有電扶梯只能走樓梯，對很多市民和觀光客來說不是那麼的方便。如今改造後的美食街除了有電扶梯，空調也全面的更新，更重要的是擁有媲美百貨公司美食街的600個座位用餐區。
蔣萬安市長指出，從4月17日開始，這裡每天吸引超過千人的造訪，再一次的打造這裡成爲許多觀光客必定前來的地方，所以市府會繼續的努力，也會聽取攤商朋友的意見，把這邊持續改造的越來越好，也祝福所有的頭家、頭家娘生意興旺，賺大錢，發大財。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言