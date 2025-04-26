士林市場地下美食街全新開幕

照片取自臺北市政府

經過一年多的整形改造，知名的士林市場地下美食街全新迎客，臺北市長蔣萬安表示，士林市場是臺北市最有歷史的公有市場之一，起源於士林媽祖慈諴宮，這邊承載許多臺北市民共同的記憶，很多市民朋友小時候跟着長輩來士林市場，現在自己帶着孩子來到這邊採買，所以這裡不只是美好的回憶，也見證了臺北市整體發展的歷史。

蔣萬安市長表示，當時他覺得這裡的美食很多、很豐富，但是確實感受到地下空氣不是那麼的舒服，比較悶熱，還有一些油煙，動線規劃也沒有那麼友善，用餐區也不是那麼的集中，尤其是沒有電扶梯只能走樓梯，對很多市民和觀光客來說不是那麼的方便。如今改造後的美食街除了有電扶梯，空調也全面的更新，更重要的是擁有媲美百貨公司美食街的600個座位用餐區。

蔣萬安市長指出，從4月17日開始，這裡每天吸引超過千人的造訪，再一次的打造這裡成爲許多觀光客必定前來的地方，所以市府會繼續的努力，也會聽取攤商朋友的意見，把這邊持續改造的越來越好，也祝福所有的頭家、頭家娘生意興旺，賺大錢，發大財。

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