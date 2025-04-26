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北市都更審查牛步…她提「都更師」解方 可省一半時間
台北市進入大都更時代，市議員林亮君指出，北市都更審議曠日廢時，去年僅核定「7件」一般案件平均審查日數也高達140個工作天，可謂牛步。她建議北市都發局報請中央設立「都更師」證照，並將部分都更審查作業進行委外，預估可減少50%都更審查時間。北市都更處承諾會並報請中央研議。
林亮君指出，建管處在建照審查的作業上為了提升行政審查效率，減少工作量，2021年開始推動委審制度，委託建築師公會協助建照審查，民眾若有加速審查的需要，就可以選擇多付費請公會審查。近年來委審制度減少了建管處同仁一半的審查案件量，委託審查的速度也比建管處快了約50%。
林亮君表示，若都更審查也推行委審，預估也可減少一半的審查時間，然而目前都更審查業務並未有對應建築師的專業技師認證，無法直接借鑑。
林亮君說，台北市是六都中都更掛件數最高的城市，也有先於全台的都更經驗，參與「都更師」的推動責無旁貸，要求都發局和更新處，應盡速研擬「都更師」技師的產業需求和專業要件，擬定設置草案後提報中央研議。若相關制度成功建立，都更審查就能和建照審查一樣推動委審制度，嘉惠全台各縣市。
台北市都更處長詹育齊指出，目前中央並沒有制定都更師認證，也未定義執行都更審查的專業需求有哪些，所以依據「都市更新條例」只能由地方行政機關執行審查作業，承諾會聽取議員建言，盡速盤點相關專業需求並報請中央研議。
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