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新北技能競賽登場…關公麵包驚艷眾人 侯友宜駐足讚技藝高超

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2025新北市技能競賽今天登場，選手關公麵包，讓信徒新北市長侯友宜相當驚奇。記者葉德正／攝影
2025新北市技能競賽今天登場，選手關公麵包，讓信徒新北市長侯友宜相當驚奇。記者葉德正／攝影

新北市勞工局今天舉辦「2025新北市技能競賽」，來自全國254位烘焙及咖啡拉花高手齊聚一堂，展現精湛技巧與獨特創意角逐80萬元獎金。新北市長侯友宜今天到場為選手加油打氣，並與小朋友們一起製作精巧細緻的杯子蛋糕，其中選手製作的關公麵包，彷彿雕刻作品，連關公信徒侯友宜也忍不住停下腳步端詳，直呼技藝高超。

侯友宜指出，今天一進場就看到選手認真比賽的模樣，同時空氣中瀰漫著咖啡及奶油香氣，舒緩了競賽緊張的氣氛，感謝36所學校的老師帶領學生還有所有報名的選手一起參與這個盛會，也感謝來自新加坡的國際級評審，協助賽事順利進行。

在烘焙坊擔任蛋糕師的陳奕辰，是去年奶油蛋糕組的第一名，從學生一路比到社會組，今年他以「冬令進補」為主題，強勢回歸賽場。

陳奕辰說，這個作品構思已經醞釀多年，希望以更跳脫傳統的方式來呈現，帶給大家耳目一新的感受。作品以藥膳湯為靈感，呈現溫補食材豐盛的畫面，一旁搭配的棗子與薑片都是真實食材，金針菇則是以奶油細膩製作，栩栩如生，展現出精湛工藝與滿滿心意。

勞工局表示，今年除延續歷屆的「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕裝飾」、「咖啡拉花」3項競賽外，更首度加入國際級的競賽項目「藝術麵包」，是一個全新的挑戰。下午仍有奶油蛋糕大專組及咖啡拉花競賽持續進行，現場還有免費咖啡拉花體驗、杯子蛋糕裝飾體驗、手沖咖啡交流及打卡送好禮等活動，另外活動會場設置烘焙及咖啡主題展，期待參與民眾能夠一同感受烘焙及咖啡的魅力。

銘傳大學蔡玟萱作品「原藝綻放」展現她對原住民文化的熱愛。記者葉德正／攝影
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2025新北市技能競賽今天登場，選手使出渾身解數挑戰冠軍。記者葉德正／攝影
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