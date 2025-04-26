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新北空品維護區再增2處 民代批本末倒置

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府預計將樹林焚化廠周邊納入空氣品質維護區。圖／新北市環保局提供
新北市政府預計將樹林焚化廠周邊納入空氣品質維護區。圖／新北市環保局提供

新北市環保局推動設置空氣品質維護區，預計明年再增樹林及新店垃圾焚化廠周邊，禁止未取得檢驗合格的車輛駛入，有民眾質疑，焚化廠周邊人煙稀少，是否設錯地方；也有民代批評，根本問題在市府管理未檢驗合格柴油車、機車不力的問題，沒有設置空品區的地點，住附近居民難道是二等公民？

新北設籍柴油車輛約有10萬輛，為全國第二高，其中以柴油大貨車與柴油大客車為主要排放PM2.5及NOx(氮氧化物)污染物的來源。

新北市繼西濱海岸空氣品質維護區、板橋雙子星空氣品質維護區，預告將在2026年納入新北市樹林及新店垃圾焚化廠周邊為空氣品質維護區，並實施移動汙染源管制措施，包括出入周邊柴油大貨車，出廠滿3年以上，要在稽查日前1年內取得排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年以上燃油機車，也應完成當年度排氣定檢。

違反者將空汙法處500元至6萬元罰鍰，未改善者得按次處罰；若空氣品質惡化警告達中級預警，將加重處分。

環保局指出，八里垃圾焚化廠與掩埋場已於2023年納入「西濱海岸空氣品質維護區」，因本市垃圾焚化廠進出車輛以柴油車為主，為強化該區域移動汙染源的管理，將新北境內另外兩座樹林及新店垃圾焚化廠一起納入空維區。

不過民眾質疑，人口密集區空氣品質更為重要，設在樹林、新店焚化廠周邊，認為設錯地方，質疑市府本末倒置。

民進黨新北市議員黃淑君指出，當初在板橋設置空品維護區，是希望能夠給區內民眾警惕，但重點在於移動汙染源管理有無落實，減少未檢驗車輛數字，才是根本解決空汙的關鍵。

黃淑君也說，市府檢驗空氣汙染的依據缺乏科學根據，只對細懸浮微粒等等，但民眾最有感覺的臭味，往往都檢測不出來；且相關看板的數據文字不清，根本看不清楚。

另昨日板橋漢生西路火警，新埔地區霧濛濛一片，也不見市府有相關提醒，說了一堆改善數據，但民眾實際卻感受不到。

柴油車 空氣品質

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