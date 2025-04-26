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2025新北電競爭霸戰開打 總獎金20萬引爆玩家戰魂
2025新北電競爭霸戰總決賽今日於新北電競基地正式開戰，活動持續至27日，吸引超過600位選手參戰，爭奪高達20萬元總獎金的最高榮耀。賽事延續傳說對決、G9:特攻聯盟兩大人氣遊戲，並首度加入快打旋風6，帶動現場戰火升溫。
市長侯友宜赴現場力挺選手，強調電競產業結合科技、創意與青年力量，未來將持續推動電競多元發展，從遊戲延伸至職涯舞台。
侯友宜表示，新北市自民國111年起，已連續第四年舉辦「新北電競爭霸戰」，致力打造全台最具指標性的在地電競品牌賽事。此外，新北更是全國最早設立電競基地的城市，自107年起即投入「場域建置」、「人才培育」與「活動推廣」，至今已舉辦超過800場電競活動，參與人次突破2,720萬，讓電競真正走入市民日常。
侯友宜說，新北不只挺電競，更用行動打造新北成為真正的電競之都。市府更與新北市電競產業總會合作成立產業學院，由產官學界共同培育實務專才，協助年輕世代從興趣出發，進入產業、打造未來職涯實力。
經發局表示，本次活動更邀集亞運銀牌選手向玉麟、職業戰隊DCG、能仁熊武士與台北海大齊聚一堂，展現新北從校園扎根、業界接軌到國際躍升完整體系。現場設有Vtuber互動區、拳擊遊戲體驗與最新電競產品展覽，完成體驗可獲限量好禮，活動開放至5月11日，邀請民眾零距離感受電競魅力。
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