防汛期準備好了 翡翠水庫25道閘門全面待命中

台灣每年5月進入防汛期，可預期梅雨、颱風豪雨接踵而來。台北市政府翡翠水庫管理局超前部署，4月初展開各項防汛整備工作，最重要的翡翠水庫大壩的25道控水閘門則於昨天完成測試操作，確保正常操作功能。

翡翠水庫集水區廣達303平方公里，面積為北市1.1倍，位在新店溪流域909平方公里的上游。

台北市翡管局長林裕益表示，台灣每年5月至11月為防汛期，梅雨季首先登場，接著進入夏天，經常有颱風豪雨發生。為確保翡翠水庫「蓄洪防災」功能，4月初已全面檢查及操作測試各項控水閘門，其中翡翠大壩溢洪道、沖刷道、河道放水口、排洪隧道、發電進水口共25道控水閘門，已於昨天完成操作測試，功能正常，全面待命中。

翡管局說，颱風豪雨期間，水庫操作得宜，可截留洪水，減少新店溪三分之一、降低淡水河九分之一的洪水與水患風險。去年歷經凱米、山陀兒、康芮3次颱風，翡翠水庫超前部署，7月至10月控制水庫水位，預留2成至3成的水庫庫容，颱風來襲時，即可不用洩洪放水，減少新店溪及其下游地區的洪水。

林裕益強調，去年3次颱風洪水，翡翠水庫平均洪水削減率達到90%，攔截洪水量總共高達1億5699萬噸，將原本可能致災的洪水，截流轉化為「民生用水」及「水力發電」水源，防災又興利。

翡管局安全檢查科長何謹余指出，翡翠水庫的大壩是一位守護水資源的全能健將，擁有25道控水閘門，分別設在溢洪道、沖刷道、河道放水口、發電進水口、排洪隧道及副壩，每一道閘門各有防洪、供水、排砂等功能。

何謹余說，溢洪道每道寬14米，共有8道，同時排放最高達每秒7670噸的排洪量，相當瞬間排放3座奧運標準游泳池的水量；大壩中央處的3道「沖刷道」，每秒可排洪700噸；大壩最下方的「河道放水口」，排放流量每秒47噸。這些閘門肩負洩洪與供水功能，也擔任水庫健康守護者，執行「蓄清排渾」水力排砂，減少淤積，延長水庫壽命。

安全檢查股長孫建哲提到，翡翠大壩內部還設有3處不同高度的「發電放水口」，每秒可供102噸水力發電，發電後的原水能提供下游直潭淨水場所需用水，供應大台北600萬人民生用水，去年翡翠水庫供水發電收入超過8.5億元，創水庫營運以來之最。

翡翠水庫「沖刷道」完成檢查及測試操作正常。圖／台北市翡管局提供 翡翠水庫「河道放水口」檢查及測試操作正常。圖／台北市翡管局提供