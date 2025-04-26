北市綠化破功！王欣儀曝：3年內樹倒萬棵 只種回4千多棵

台北市府近3年投入3千萬預算種植4298棵新樹，但議員發現，北市樹木是一邊種、一邊倒，近3年因風災倒塌的樹木數量達3336株，難以彌補「倒了大樹，再種小苗」的惡性循環，不僅浪費公帑，更讓市府的綠化陷入黑洞，變得遙不可及。北市公園處表示，未來每年將以計畫性修剪路樹方式，設法守住綠樹。

議員王欣儀指出，近3年工務局公園處、水利處、大地處所轄管樹木，風災倒塌約3336棵，估算重量5千公噸，但據環保局的資料，同期實際送進焚化廠的倒樹重量卻高達1萬6004公噸，前後差了超過1萬公噸，她估算其實樹倒恐接近1萬棵。

王欣儀指出，各單位對於颱風倒樹的統計方式缺乏一致標準，紀錄混亂、難以追蹤；以水利處為例，近10年僅針對2015年蘇迪勒與2024年康芮兩場颱風留下倒樹資料，其餘年份則未統計，只表示「與淤土一併清除」她質疑，這些倒掉的樹木當初都是編列預算、花錢種下的公共資產，卻沒有明確的後續紀錄與管理，連基本的「種了多少、倒了多少、需補植多少」等問題都沒有清楚掌握。

此外，王欣儀說，近3年，公園處花了3千多萬元種下4298棵樹，但送焚化的倒樹估算接近1萬棵，根本是「一邊種、一邊倒」，趕不上樹倒的速度，變成永遠補不完的綠化黑洞。

王欣儀也指出，修樹工作長期不到位，也是導致颱風期間大量樹木傾倒的原兇，工務局與公園處今年增加的1億元修樹預算，應提出具體的風險盤點與優先修剪區域，種得多，不如守住每一棵。

公園處長藍舒凢表示，目前已推動台北市行道樹5年期修剪計畫，預計每年修剪1.6萬株、五年修剪8萬株，並由工班人員同步配合日常作業，落實修剪目標。

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷指出，北市的路樹成長環境非常不友善，不只樹穴窄小，也沒有考量與建築物的距離，造成樹長成L型，因樹有向光性，長成偏向一邊，該重視的是樹的生長環境，否則樹種得再多，行人走起來也不舒服。

陳鴻楷也說，若給樹成長的空間小，等樹漸漸長大，變成和人車爭道，就會產生很多後遺症，包括樹根隆起、樹不健康，不持續給樹好的環境，一直種樹只是重蹈覆轍。