快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

北市綠化破功！王欣儀曝：3年內樹倒萬棵 只種回4千多棵

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
去年康芮颱風侵襲北市，吹倒的樹量太大，目前還有一部分堆置在廢棄物處理場，等待破碎後送進焚化爐。圖／議員王欣儀提供
去年康芮颱風侵襲北市，吹倒的樹量太大，目前還有一部分堆置在廢棄物處理場，等待破碎後送進焚化爐。圖／議員王欣儀提供

北市府近3年投入3千萬預算種植4298棵新樹，但議員發現，北市樹木是一邊種、一邊倒，近3年因風災倒塌的樹木數量達3336株，難以彌補「倒了大樹，再種小苗」的惡性循環，不僅浪費公帑，更讓市府的綠化陷入黑洞，變得遙不可及。北市公園處表示，未來每年將以計畫性修剪路樹方式，設法守住綠樹。

議員王欣儀指出，近3年工務局公園處、水利處、大地處所轄管樹木，風災倒塌約3336棵，估算重量5千公噸，但據環保局的資料，同期實際送進焚化廠的倒樹重量卻高達1萬6004公噸，前後差了超過1萬公噸，她估算其實樹倒恐接近1萬棵。

王欣儀指出，各單位對於颱風倒樹的統計方式缺乏一致標準，紀錄混亂、難以追蹤；以水利處為例，近10年僅針對2015年蘇迪勒與2024年康芮兩場颱風留下倒樹資料，其餘年份則未統計，只表示「與淤土一併清除」她質疑，這些倒掉的樹木當初都是編列預算、花錢種下的公共資產，卻沒有明確的後續紀錄與管理，連基本的「種了多少、倒了多少、需補植多少」等問題都沒有清楚掌握。

此外，王欣儀說，近3年，公園處花了3千多萬元種下4298棵樹，但送焚化的倒樹估算接近1萬棵，根本是「一邊種、一邊倒」，趕不上樹倒的速度，變成永遠補不完的綠化黑洞。

王欣儀也指出，修樹工作長期不到位，也是導致颱風期間大量樹木傾倒的原兇，工務局與公園處今年增加的1億元修樹預算，應提出具體的風險盤點與優先修剪區域，種得多，不如守住每一棵。

公園處長藍舒凢表示，目前已推動台北市行道樹5年期修剪計畫，預計每年修剪1.6萬株、五年修剪8萬株，並由工班人員同步配合日常作業，落實修剪目標。

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷指出，北市的路樹成長環境非常不友善，不只樹穴窄小，也沒有考量與建築物的距離，造成樹長成L型，因樹有向光性，長成偏向一邊，該重視的是樹的生長環境，否則樹種得再多，行人走起來也不舒服。

陳鴻楷也說，若給樹成長的空間小，等樹漸漸長大，變成和人車爭道，就會產生很多後遺症，包括樹根隆起、樹不健康，不持續給樹好的環境，一直種樹只是重蹈覆轍。

北市府 王欣儀 颱風

延伸閱讀

北市推動「社宅青銀換居」卡關 議員曝多重原因

新北再爆麻疹本土病例 曾到北市足跡2地點曝光

北市堤外久停車祭新招 研議停放22日就拖吊

家戶垃圾丟路邊垃圾桶小心 北市AI執法開罰最低3600起跳

相關新聞

獨／新北職訓中心逾20人控霸凌致身心失衡 勞工局：與事實不合

新北市職訓中心遭在職員工控訴，主任陳聖聰與副主任、秘書聯手長期霸凌下屬，已有超過20人受害，有人因為一句話、一通LINE...

長者逾77萬 新北宣布明年設長照處

新北市老年人口已逾77萬，近期有成立二級專責機構長照處的呼聲。市長侯友宜昨日表態支持，宣布明年會成立長照專責機關「高齡長...

北市綠化破功！王欣儀曝：3年內樹倒萬棵 只種回4千多棵

台北市府近3年投入3千萬預算種植4298棵新樹，但議員發現，北市樹木是一邊種、一邊倒，近3年因風災倒塌的樹木數量達333...

北大特區颱風過境樹穴兩樣情 樹林填平、三峽仍大洞惹民怨

台灣去年底發生兩次颱風過境，不少路樹吹倒移除留下樹穴大凹洞，新北市北大特區同樣發生此狀況，不過樹林公所已將樹穴暫時水泥填...

TOP6「雙北野餐地點」不藏私 躺草地、放電chill整天

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「雙北野餐地點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大雙北野餐地點。

北市推動「社宅青銀換居」卡關 議員曝多重原因

北市社宅青銀換居計畫上路迄今，累計僅17件成案，議員質疑成效低於預期，推動卡關包含土地增值稅、租期、生活習慣、供給不足等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。