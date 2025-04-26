北大特區颱風過境樹穴兩樣情 樹林填平、三峽仍大洞惹民怨

台灣去年底發生兩次颱風過境，不少路樹吹倒移除留下樹穴大凹洞，新北市北大特區同樣發生此狀況，不過樹林公所已將樹穴暫時水泥填平，三峽端卻仍留下大洞，民眾抱怨同條路兩種狀況，夜間昏暗大樹穴洞易造成行人跌倒，三峽公所表示已安排補植樹種事宜，預計5月中旬以前完成。

新北市北大特區橫跨樹林及三峽兩個行政區，主要以大義路區分兩側，其中橫向學府路貫穿兩行政區。近來民眾發現，因颱風吹倒的路樹移除後的人行道樹穴，樹林端公所已用水泥暫時填平，三峽端公所卻無動於衷，留下大樹穴，夜間昏暗行走時容易導致行人跌倒受傷，認為公所應盡快回填或種樹。

樹林公所表示，去年風災造成北大特區樹木傾倒，留下的樹穴影響民眾通行安全，所以暫時先以水泥填平，目前視人行道狀況，已陸續安排以回植灌木或人行道鋪面改善。

三峽公所則說，補植樹種需配合植物生長時序，現正值種植季節，該處空樹穴，本所已安排補植樹種事宜，預計5月中旬以前完成。