北市推動「社宅青銀換居」卡關 議員曝多重原因

北市社宅青銀換居計畫上路迄今，累計僅17件成案，議員質疑成效低於預期，推動卡關包含土地增值稅、租期、生活習慣、供給不足等原因，要求都發局提解方回應民情，實現居住正義。都發局坦言，長者起初有需求與意願，得知要搬家、清屋會不捨而放棄。

都發局2022年提出「社會住宅高齡換屋試辦計畫」，隔年改為「社會住宅青銀換居計畫」，鼓勵住在無電梯老舊公寓的65歲以上長者釋出房屋給包租代管出租，換居至有電梯的社宅，迄今申請累計逾70件，其中17件成案。

議員曾獻瑩認為，青銀換居可幫助年輕人有房住，也可提升長者生活品質，成效卻低於預期。民眾陳情多重障礙，一是土地增值稅問題，長者的房屋出租後，若臨時有出售房產需求，土地增值稅率將從自用住宅10%飆至20%、甚至40%，尤其北市土地價值高，稅額動輒上百萬元，即便北市有房屋稅優惠，仍難以激勵民眾申請。

曾獻瑩提及其他原因，包含社宅與原居住地相距甚遠，若移居需適應新生活習慣，買菜、運動及就醫需求都得重新安排，長者憂無法適應而卻步；青銀換居的社宅租期12年，市府後續配套不明確，長者擔心未來日漸高齡又要搬遷。

都發局長簡瑟芳回應，北市老舊公寓的比例高，希望長者改善生活環境是推動青銀換居的宗旨。目前入住戶17戶，確實沒有預期成效，尚有14件審查中。都發局曾詢問長者為何已錄取卻又放棄，個人原因為一開始覺得有需求和意願，實際上去看房子，得知要搬家、房子要清空給業者，長者又不捨而放棄。

都發局說，將持續跨局處合作與社福團體討論，包含長者搬遷協助、原屋整理、適應輔導等實際操作上的需求，也會擴大鄰里宣導與社宅現場說明服務，主動至長者活動場所推廣政策。

另，都發局2023年6月已公告租期從6年延長至12年，長者多符合住宅法所稱弱勢身分，未來將依年齡、健康狀況與實際入住，在不排擠其他社宅申請者的前提下，評估是否延長租期。

都發局表示，參與青銀換居將自有住宅交由公辦包租代管，並不會立即影響土地增值稅的「自用住宅」優惠資格；僅當未來有出售需求時，才須檢視當時是否仍符合自用住宅條件。考量計畫租期最長可達12年，若無短期內出售計畫，土地增值稅的相關稅賦影響可暫不列為主要考量。