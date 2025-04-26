快訊

代理教師月薪加到6萬 敘薪制恐掀人力大洗牌

抖音網紅自稱要在426凱道遊行「喊打」製造混亂 ！警方要查

聽新聞
0:00 / 0:00

就在今晚 新北美術館施放300秒煙火秀藝鳴新聲

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市美術館今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5分鐘煙火大秀藝鳴新聲。圖／新北市府提供
新北市美術館今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5分鐘煙火大秀藝鳴新聲。圖／新北市府提供

新北市美術館於昨日開館，為迎接這座全新藝文地標誕生，美術館自4月26日起舉辦一系列開館活動，首周末今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5分鐘煙火大秀藝鳴新聲，以璀璨煙火為美術館開啟嶄新篇章。

藝鳴新聲煙火表演歷時300秒，設計以「新生、旅程、色彩、融合、展望」五大篇章，揉合藝術語彙與城市文化意象，描繪藝術啟航的壯麗歷程。從高空緩緩升起的星芒，象徵藝術的萌芽，到多彩煙火編織流動旅程，最後以金銀瀑布般傾瀉的煙火推向高潮，宣告新北美學新時代正式啟動。

除了煙火秀，新北市美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每周末登場，內容涵蓋精采表演、光雕展演及主題市集。開館首日4月26日下午起，園區將展開原創手作與風味餐飲市集，並由台藝大音樂系打擊樂團及雲門舞集帶來演出，4月27日則安排馬戲之門及FOCASA馬戲團親子表演。

活動皆為免費參加，周邊停車位僅約百格，外地民眾建議搭乘台鐵至鶯歌火車站下車後步行前往，腳程約10分鐘。

新北市美術館今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5分鐘煙火大秀藝鳴新聲。圖／新北市府提供
新北市美術館今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5分鐘煙火大秀藝鳴新聲。圖／新北市府提供

美術館

延伸閱讀

新北男不滿交女友遭反對…持刀刺殺母姊 這原因判刑2年

新北瑞芳青雲殿首屆國際研討會 增進神農文化學術交流

新北班班喝鮮奶？市長侯友宜：財劃法下來後是重要選項

英國泰特現代美術館25週年：當代藝術的聖地，倫敦在全球文化地位的提升

相關新聞

獨／新北職訓中心逾20人控霸凌致身心失衡 勞工局：與事實不合

新北市職訓中心遭在職員工控訴，主任陳聖聰與副主任、秘書聯手長期霸凌下屬，已有超過20人受害，有人因為一句話、一通LINE...

長者逾77萬 新北宣布明年設長照處

新北市老年人口已逾77萬，近期有成立二級專責機構長照處的呼聲。市長侯友宜昨日表態支持，宣布明年會成立長照專責機關「高齡長...

就在今晚 新北美術館施放300秒煙火秀藝鳴新聲

新北市美術館於昨日開館，為迎接這座全新藝文地標誕生，美術館自4月26日起舉辦一系列開館活動，首周末今明兩天晚間8點30分...

新北祈福列車 一覽祕境、古剎

新北祈福列車昨推出兩條路線「祕境魔幻路」與「點石成金路」，融合宗教巡禮、拍照熱點及地方文化。祕境魔幻路精選8大拍照熱點，...

捷運民汐線民生社區站大改 西移20公尺

台北捷運民生汐止線SB06民生社區站只設計2個出入口，當地里長憂心民生圓環西側無出入口，東側有出入口，但其中一個占用慢車...

北市AI辨識 抓家戶垃圾濫倒

台北市環保局為遏止民眾將家戶垃圾丟在路邊的行人專用清潔箱，攜手大同大學研發AI辨識系統，透過AI辨別違規丟垃圾包，精準率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。