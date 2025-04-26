就在今晚 新北美術館施放300秒煙火秀藝鳴新聲

新北市美術館於昨日開館，為迎接這座全新藝文地標誕生，美術館自4月26日起舉辦一系列開館活動，首周末今明兩天晚間8點30分，於戶外園區推出5分鐘煙火大秀藝鳴新聲，以璀璨煙火為美術館開啟嶄新篇章。

藝鳴新聲煙火表演歷時300秒，設計以「新生、旅程、色彩、融合、展望」五大篇章，揉合藝術語彙與城市文化意象，描繪藝術啟航的壯麗歷程。從高空緩緩升起的星芒，象徵藝術的萌芽，到多彩煙火編織流動旅程，最後以金銀瀑布般傾瀉的煙火推向高潮，宣告新北美學新時代正式啟動。

除了煙火秀，新北市美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每周末登場，內容涵蓋精采表演、光雕展演及主題市集。開館首日4月26日下午起，園區將展開原創手作與風味餐飲市集，並由台藝大音樂系打擊樂團及雲門舞集帶來演出，4月27日則安排馬戲之門及FOCASA馬戲團親子表演。

活動皆為免費參加，周邊停車位僅約百格，外地民眾建議搭乘台鐵至鶯歌火車站下車後步行前往，腳程約10分鐘。