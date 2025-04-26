獨／新北職訓中心逾20人控霸凌致身心失衡 勞工局：與事實不合

新北市職訓中心遭在職員工控訴，主任陳聖聰與副主任、秘書聯手長期霸凌下屬，已有超過20人受害，有人因為一句話、一通LINE訊息就夜不能寐，也有人病倒後選擇默默離開，甚至因作業問題要員工賠15萬或申誡，有人因此難過到想割腕。批評陳聖聰一審被判刑卻仍照常上班，繼續主掌考績與人事，一如既往地施壓、冷處理，勞工局對此表示，「與事實不合」。

推動就業的職業訓練中心，卻成了讓人精神耗竭、身心失衡的職場，有員工向本報陳情，中心尊嚴和情緒是不能帶進辦公室。多位基層員工們因待業勞工勞保保費作業問題，被要求自費賠償數千元到高達15萬元費用，若不賠償就送考績會記申誡，該作業核章會計、主管卻均不需負責。且下班後不能關機，私訊追殺來得比公文還快。有員工在病中被拒絕請假，還被說不積極處理公事。

員工陳情，多數人不敢出面申訴的原因，就是知道只要說出口，後果就是不准商調、升遷無望、考績乙等等苦果，比職場霸凌更難承受，一句態度不佳就能被卡死升遷。就算有勇氣陳情，等來的常是忍一忍、會再觀察看看等回復敷衍了事。員工說連生病請假都會被懷疑是逃避工作。陳情員工則是抱著「不幹了」的準備，也要揭發公部門霸凌黑暗面。

員工提供內部文件，多名受害者控訴包含公然責罵、要求個人自費賠償費用、拒批病假、干預私生活、下班後訊息威脅等。甚至有人被指派超額業務，最終身心俱疲請長假。有員工接受精神科診斷，被醫師建議遠離壓力源，這些並非情緒化的抱怨，而是用醫療證明與申訴書換來的求救訊號，但遭陳聖聰以「爰免議」駁回。

受害員工希望市府立即展開獨立調查，釐清責任並依法啟動停職處分，避免加害者繼續主導單位事務。並要求增設外部申訴機制與申誡救濟制度，保障基層公務員免於無預警懲處與報復性考績。基層員工表示不是要鬧事，是希望職場可以有基本的公平與尊嚴。當法令形同虛設、制度縱容霸凌，無聲的職場將成為最危險的戰場。

勞工局對此表示，職訓中心主任第一審刑事判決有罪一事，據悉涉及工程管理費使用疑義、金額僅2萬元，考量非確定判決，當事人已提起上訴，現階段暫不調整當事人職務。

該中心確實曾發生員工因錯誤勾選職訓學員的勞保月投保薪資級距，導致溢繳勞保費用15萬元虧損，已依規定對該人記申誡1支，並無要求負擔虧損情事，該名員工迄今也未提出霸凌申訴，陳情人代位向媒體爆料，顯與事實不合。

勞工局說，經查中心近1年內確曾受理2件職場霸凌申訴案，申訴內容為2位員工因中午值班事件而相互提出職場霸凌申訴，經依規定調查及訪談，調查結果為不成立，並已通知當事人。

勞工局表示，所述有多人因職場霸凌離職一事，除上述情形外，未有接獲其他職場霸凌申訴。另外該中心近一年計有8名編制內員工調辭職，多為申請調任中央或其他勞政機關等原因，其他則為職務代理人正常異動。

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