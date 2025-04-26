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長者逾77萬 新北宣布明年設長照處

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北報導
市長侯友宜昨在議會施政報告時，表態支持，宣布明年會成立長照專責機關「高齡長期照顧處」。記者江婉儀／攝影
市長侯友宜昨在議會施政報告時，表態支持，宣布明年會成立長照專責機關「高齡長期照顧處」。記者江婉儀／攝影

新北市老年人口已逾77萬，近期有成立二級專責機構長照處的呼聲。市長侯友宜昨日表態支持，宣布明年會成立長照專責機關「高齡長期照顧處」，由衛生局、社會局統合資源，讓目前的長照中心升格為處，方便照顧新北長者。

衛生局說，明年中央將推動長照3.0，面對住宿型長照機構及社區巷弄長照站據點也需要擴充量能，現況是要跨社會、衛生單位合作，未來將由專責單位服務，預計將聚焦於「提升效率」、「擴大服務」、「穩定人力」、「智慧科技」四大方向，讓長者在熟悉的社區中安老有尊嚴，市民照顧無後顧之憂。

新北市預計明年在衛生局下成立長照處，設置處長、副處長、主任秘書及照顧品質科、服務資源科、機構管理科、綜合企畫科，及人事、會計、政風及秘書室，編制員額68人，整合長照資源，提供民眾需求評估及連結資源的單一窗口，以達到全人照顧、在地老化及多元連續服務的目標。

國民黨議會黨團書記長王威元表示，他從去年開始倡議，期間也邀集衛生局、社會局，以及長照業界相關產業一起參與研討，終於看到正面的成果，新北市長照處成立不只是政策的一步，更是一份承諾，準備好接過照顧的責任，用更完整的資源、更多元的服務，陪長輩慢慢走。

民進黨議會黨團總召廖宜琨說，贊同成立長照處，不過當初案子社會局轉衛生局，在溝通上已有問題，長照處如何區分職權應該特別注意，避免疊床架屋。目前衛生局、社會局人員已經嚴重不足，長照處能否招募到足夠且具有專業能力的人員，市府要加把勁。

衛生局 長照

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