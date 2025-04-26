捷運民汐線民生社區站大改 西移20公尺

台北捷運民生汐止線SB06民生社區站只設計2個出入口，當地里長憂心民生圓環西側無出入口，東側有出入口，但其中一個占用慢車道。市長蔣萬安昨裁示，在民生圓環西側增2個出入口及景觀綠帶，重新改造民生圓環出入動線和景觀。

民汐線雖已卡關20多年，北市府去年提出北市段的綜合規畫報告書給交通部復審，綜合規畫往前邁進一大步，期望行政院在2年內核定計畫，去年9月也已啟動土建基本設計作業。

蔣萬安昨參加松山區「市長與里長有約」，富錦里長李煥中、三民里長謝翠鈴、介壽里長蔡錦文聯合提案，請市府調整民汐線SB06出入口設計案，從原本的2個出入口，再新增2處。

李煥中指出，捷運局在社區辦說明會時，SB06站只有設2個出口，一個是在民生郵局，一個是在富泰里一家健身房附近，這設計占了慢車道，且在民生圓環西側，完全沒出入口，在民生東路會產生不對稱車道。

他說，他和另2位里長認為SB06站體的設計有缺失，可能會影響未來都市設計與道路景觀，且僅2個出入口，對西側三民里跟介壽里的里民來說，還要穿過三民路才能進入捷運站，非常不便，因此提案民生圓環西側再增設2個出入口，並把延伸到慢車道的出入口做對稱，增設景觀綠化帶，整條民生東路路幅寬度就會一致。

捷運局長鄭德發說，原本設計要在西側設出入口，但找不到公有地，有預留出口空間，未來若周圍建設聯開宅時，也能夠增加出口；如今將車站的站體設計向西移了20公尺，加上重新改造圓環，就可以將西側出口做出來，且變更後不影響去年送交的計畫。