北市AI辨識 抓家戶垃圾濫倒

台北市環保局為遏止民眾將家戶垃圾丟在路邊的行人專用清潔箱，攜手大同大學研發AI辨識系統，透過AI辨別違規丟垃圾包，精準率可達95%，環保局提醒，最低罰單金額3600元，等於可買720個專用垃圾袋。

行人專用清潔箱提供民眾行走期間投遞飲食或活動所產生的廢棄物，設置地點多位於公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等人潮聚集區，但仍有民眾深夜或清晨將家戶垃圾違規棄置。

環保局統計，2022年到2024年間，垃圾包違規棄置於清潔箱的查處件數共1萬2777件，持續運用移動式攝影機等科技執法工具，並針對垃圾滿溢熱點增加清運與巡查頻率，杜絕亂丟歪風。

環保局指出，與大同大學資訊工程團隊產學合作，共同研發「AI智慧辨識系統」，運用人工智慧技術自動辨識違規丟棄垃圾行為，自動輸出違規片段，大幅減少人力逐一檢視監視影像的負擔。該系統準確率高達95%，兼具省時與精準，現已陸續導入各區清潔隊，有效提升應變效率，減輕人力負擔。

環保局提醒，丟棄家戶垃圾於行人專用清潔箱者，將依「廢棄物清理法」告發，處以3600元至6000元罰鍰。以北市為例，一個14公升的專用垃圾袋僅5元，最低一張罰單金額為3600元，等同可購買720個垃圾袋。