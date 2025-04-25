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政院4100億特別預算只有930億支持產業 新北市長侯友宜：根本不夠

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到議會施政報告。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到議會施政報告。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天到議會施政報告與備詢，民眾黨新北市議員陳世軒指出，行政院提出4100億借屍還魂的特別預算，其中只有930億元是針對產業，這樣夠嗎？侯友宜直言「不夠」，4100億元應該用在關稅衝擊的業者身上，才是務實作法。

陳世軒說，今天看到市長力戰群雄，很後悔沒有讓市長來參加民進黨要求的專案報告，因為侯友宜可以KO一堆人；侯友宜回「我不會希望KO任何人」。

陳世軒說，昨天在議會殿堂出了迷你柯建銘喊「大罷免、大成功」，昨天行政院又出現4100億元借屍還魂特別預算，針對產業只有930億夠嗎？

「不夠」侯友宜說，4100億應該要用在關稅衝擊與業者身上，這才是務實作法，現在看來930億只有增加50億元，其他都跟這個無關。

陳世軒問，中央有沒有跟地方請教衝擊在哪？侯友宜說，沒有，這是中央自己擬的方法。

陳世軒說，賴清德主席不敢參加在野高峰會，藍白有提出管中閔校長擔任召集人的民間平台，由各縣市評估盤點，新北會參與嗎？

侯友宜說，只要對新北產業有幫忙，只要提出來的意見可以落實就去做「我都樂觀其成」。

侯友宜 陳世軒

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