新北市長侯友宜憂新版財劃法財源被扣減 藍議員批：阻撓地方發展

立院去年底通過財政收支劃分法修正草案，新北市依新版財劃法獲917億元，比修法前多出374億元，市議員陳偉杰今質詢市長侯友宜對新北財政的影響，陳偉杰表示，這對地方來說非常重要，但中央行政部門卻動作頻頻，令人擔憂改革成效遭扭曲。

陳偉杰詢問，市長是否知道財劃法修法後，新北市每年可以增加多少分配款？侯友宜表示，看起來地方財源將大幅提升，但若中央將原本主要計畫的補助款抵扣，實際增加金額恐僅剩一百多億元，最多可能被扣減至200億元。

行政院長卓榮泰日前指出，對財劃法修法表示「窒礙難行」，並提出覆議但遭立法院否決，後續又傳出將向大法官聲請釋憲。

陳偉杰對此批評，這已經不是尊重立法權的態度，而是明顯阻撓地方發展。侯友宜表示，地方政府最清楚民眾所需，應盡速將經費投入基層建設與民生服務。當年蘇貞昌擔任台北縣長時也曾主張修財劃法、擴增地方財源，這顯示修法是合理且必要的方向。

陳偉杰強調，財劃法修法的目的就在於強化地方財政自主，讓地方能更貼近民意、靈活推動政策。也追問侯友宜，未來這筆增加的經費將會優先投入在哪些項目。

侯友宜說，將針對公共建設、交通改善、社會福利三大面向做整體規劃與落實。民眾都在等這筆錢能帶來改變。